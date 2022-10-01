



Газпром вже заявив про неможливість поставити газ одній європейській країні - 02.10.2022 09:59

Газпром" виключив можливість постачання газу до Італії станом на 1 жовтня

Італійська енергетична компанія Eni повідомила, що російський "Газпром" заявив про неможливість поставити газ до європейської країни станом на 1 жовтня.

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Складнощі з постачанням газу виникли через «неможливість його транспортування» через Австрію, уточнили в компанії. "Таким чином, сьогодні потік російського газу, призначений для Eni, через пропускний пункт у Тарвізіо буде на нульовому рівні", - йдеться у повідомленні Eni.

Міністр енергетики Австрії Леоноре Гевесслер раніше попереджав, що Європа може не отримати взимку газ «Північним потоком» у результаті досконалої диверсії.

27 вересня компанія Nord Stream AG повідомила про те, що в один і той же час на трьох нитках газопроводів «Північного потоку» у Балтійському морі було виявлено руйнування

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