Газпром вже заявив про неможливість поставити газ одній європейській країні- 02.10.2022 09:59
Газпром" виключив можливість постачання газу до Італії станом на 1 жовтня
Італійська енергетична компанія Eni повідомила, що російський "Газпром" заявив про неможливість поставити газ до європейської країни станом на 1 жовтня.
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Складнощі з постачанням газу виникли через «неможливість його транспортування» через Австрію, уточнили в компанії. "Таким чином, сьогодні потік російського газу, призначений для Eni, через пропускний пункт у Тарвізіо буде на нульовому рівні", - йдеться у повідомленні Eni.
Міністр енергетики Австрії Леоноре Гевесслер раніше попереджав, що Європа може не отримати взимку газ «Північним потоком» у результаті досконалої диверсії.
27 вересня компанія Nord Stream AG повідомила про те, що в один і той же час на трьох нитках газопроводів «Північного потоку» у Балтійському морі було виявлено руйнування
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