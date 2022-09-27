



Підраховані збитки росії від аварії на Північному потоці - 01.10.2022 09:13

Підраховано суму збитків росії від втрати «Північних потоків»Закачаний у експортні труби «Північних потоків» газ продовжує витікати у воду. Про це розповів провідний аналітик Фонду національної енергетичної безпеки (ФНЕБ) Ігор Юшков.

Обсяг технологічного газу становив близько 100 мільйонів кубометрів, продавши який до Європи росія могла б отримати до двох мільярдів доларів. Аналітики також підрахували, що до збитків росії від втрати «Північних потоків» можуть увійти можливі стягнення додаткових штрафних санкцій з боку європейських співвласників труб.

Експерт додав, що «рахунок йтиме на десятки, якщо не сотні мільйонів [євро]». Крім цього, існують суми, прописані у страхових угодах, які сягають 17 мільярдів євро. Юшков вважає, що виплата цієї компенсації може бути призначена після багатьох засідань європейських арбітражних судів. Аналітики російські вважають, що вердикт, швидше за все, буде винесений не на користь росії, європейські експерти щапевняють, що провина саме росії невдовзі бьуде доказано..

На додаток до цього, європейські чиновники можуть оцінити оплату за роботу фахівців, які розраховували на багаторічне обслуговування російських газових труб у Європі.

26 вересня Данія та Швеція у листі ООН заявили про пошкодження на трьох ділянках газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Служби безпеки Німеччини припустили, що обидві нитки будуть непридатні для використання і закриють їх назавжди.

Експерт Юшков заявив збитки росії від втрати «Північних потоків» становитимуть десятки мільйонів євро

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