Ситуація на ринку нерухомості України. Що насправді осінь-зима 2022- 24.09.2022 16:29
Плануєте придбати нерухомість? Зверніть увагу:
Первинний ринок нерухомості живе фактично в умовах «двох цін»: є задекларована девелоперами ціна для створення та підготовки суспільної думки, для формування цінової кон’юнктури на період після завершення війни. А є ціна для реальних покупців.
Зустрічали ось такі повідомлення?
"За останні 2 місяці здорожчання кв.м. вже становить близько 30-35%, а до кінця року може перевищити і 35-40%..."
"За останні 2 місяці здорожчання кв.м. вже становить близько 30-35%, а до кінця року може перевищити і 35-40%..."
Це розпіарене збільшення вартості цін на новобудови в умовах майже відсутнього попиту є нічим іншим, як засобом психологічного впливу. А також схоже на маниіпулювання - поступову стратегію прийняття.
Отже, реальна ціна на новобудови, за яку готові купувати, є значно нижчою, ніж до початку повномасштабного вторгнення. І така тенденція збережеться щонайменше до кінця 2022 року.
Цим варто користуватися на перемовинах при купівля житла.
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