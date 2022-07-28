



Цены на новостройки 2022-2023. Прогноз експерта - 15.08.2022 13:48

Цены на недвижимость в Украине, а именно на новостройки - острый вопрос уже много лет для множества украинцев. События февраля 2022 года кажется обнулили интерес инвесторов. Но это кажется на первый взгляд. Неискушенному пользователю сети Интернет постоянно массированно вливается в уши различна информация о неизбежном подорожании квадратных метров. На фоне общей стагнации, отъезда из страны огромного количества жителей это выглядит неправдоподобно. Мы решили выяснить что происходит у эксперта.

Сейчас распространяются слухи о вероятном росте цен на новостройки в Украине и в Киеве в частности. Именно эту информацию мы попросили прокомментировать, и с этим вопросом мы обратились к эксперту юристу Виктории Коретник. До войны юридическое объединение «ЛексЮкрейн», фундатором которого является Виктория, оказывало юридические услуги, сопровождало сделки по инвестиции в недвижимое имущество, консультировало по поводу покупки той или иной недвижимости, просчитывало инвестиционные риски и т.д.

По мнению Виктории Коретник, цены на квартиры в новостройках снизятся процентов на 20 до весны, а может и раньше. Дело в том, что еще до 24.02.22 наблюдалась стагнация рынка недвижимости. "Да, нашему клиенту, продававшему 3к. квартиру на Нивках за 71000$, а в дальнейшем снизив цену до 69000$ по нашему экспертному заключению, мы предлагали снизить цену еще больше — и мы мотивированно говорили о стогнации рынка. К сожалению, клиент не согласился и квартира так и не была продана" — комментирует Виктория.

Также по мнению эксперта, не следует верить «заказным» материалам в СМИ о якобы вероятном грядущем росте цен. Сейчас, по мнению эксперта, застройщики из последних сил сдерживают цены на новые метры. Но падение цен неминуемо.

«Не стоит принимать во внимание слова застройщиков о подорожании строительных материалов — ведь все мы знаем, цены на новостройки были существенно «раздуты», а на самом деле, когда продана пара первых этажей многоэтажки — строительство выходило в ноль и дальше шла прибыль», — комментирует ситуацию Виктория Коретник.

В пользу снижения цен говорит и статистика:

Продажи недвижимости в Украине снизились в 8 раз по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот:

В 2 кв. 2022 г. зарегистрировано 20 477 сделок купли-продажи объектов недвижимости. Из них сделок о покупке квартир 9417. А за 2 кв. 2021 г. в Украине купили 73 346 квартир.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: https://lexukraine.com.ua/czini-na-novobudovi-2022

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