Можно ли отказаться в Польше от природных родов в пользу кесарева сечения?

- 09.09.2022 11:06
Можно ли отказаться в Польше от природных родов в пользу кесарева сечения?

Вопос: Добрый вечер, у меня такая ситуация, у меня проблемы и условия, которых не могу рожать самостоятельно, нужно кесерово сечение, а врач в Польша говорит что по их меркам я должна рожать самостоятельно, без хирургического вмешательства. Имею ли я право написать отказ от натуральных родов в сторону кесерового сечения?

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Консультирует Юрист Виктория Коретник:

 — Ваше решение вероятно повлечет за собой дополнительные медицинские расходы (оперативное вмешательство) — в таком случае кто это будет оплачивать?

— Перед тем как написать отказ или что-то вы продумали заранее стратегию и план ваш?

— Ваши проблемы, о которых вы говорите обусловлены медицинскими показаниями? У вас есть документы? Соответствующие заключения украинских врачей? Если они есть, что об этом говорят польские медики?

— Вы подавали письменные запросы врачам в Польше и получили письменные ответы от них? Чтобы на бумаге было указано, что они рекомендуют вам рожать самостоятельно. Но за это несут ответственность.

То есть комплекс вопросов гораздо шире на мой взгляд, чем просто отказ.

Если вы пойдете юридически грамотным путем — возможно, на бумаге медики изменят свое мнение?

*Вы предоставили достаточно мало данных, чтобы я ответила более пространно — Поэтому юрист  руководствовалась предположениями.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: кесарево сечение роды в Польше

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