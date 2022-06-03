Парочку, яка прилюдно зайнялася сексом в Одесі, притягли до відповідальності

- 13.06.2022 16:03
Парочку, яка прилюдно зайнялася сексом в Одесі, притягли до відповідальності

У пляжному клубі, розташованому біля Траси здоров'я, пара відпочиваючих зайнялася сексом на очах сотень перехожих. Людей обурила не так відвертість дій чоловіка і жінки, як те, що втіхам на публіці вони віддалися під час війни.

Про інцидент стало відомо після того, як численні очевидці розмістили відео пляжного відпочинку пари в соціальних мережах.

Зазначається, що адміністрація пляжного клубу була в курсі того, що відбувалося, але нічого не зробила, що завадити непристойній поведінці.

Історія отримала несподіване продовження, коли речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що любителів публічних тілесних втіх вирахували та вручили їм повістки у військкомат.

Учасники непристойної дії в одному із закладів відпочинку Одеси готуються пройти медичну комісію. Вона визначить як стан їхнього здоров'я після відповідних загальних процедур. Огляд лікарів відбудеться у зв'язку з отриманням цими горами – відпочиваючими повістками до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Гормональний сплеск надалі можуть призвести до нормального балансу під час бойових дій,— написав він у своєму телеграм-каналі.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Секс на пляжі Одеса

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