



Єврокомісія рекомендувала визнати Україну кандидатом у члени ЄС - 17.06.2022 12:55

Єврокомісія затвердила висновки щодо заявок на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії. У них вона рекомендувала надати Україні та Молдові статусу кандидата на членство в ЄС.

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) на спільній прес-конференції з єврокомісаром з питань сусідства та розширення Олівером Вархелі у Брюсселі у п'ятницю, 17 червня. Цього дня колегія єврокомісарів затвердила висновки щодо заявок на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, передає кореспондент DW.

"Єврокомісія рекомендує пораді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і, по-друге, надати Україні статусу кандидата", - заявила фон дер Ляйєн. Аналогічну рекомендацію Єврокомісія дала і щодо Молдови. А ось щодо Грузії пропозиція Єврокомісії інша – визнати її європейську перспективу, але перед наданням їй статусу кандидата Тбілісі треба буде запровадити низку реформ.

Домашні завдання кандидатам на вступ до ЄС

"У нас одне ясне послання: так, Україна заслуговує на європейську перспективу, так, Україну слід вітати як країну-кандидата. Цей сигнал ґрунтується на розумінні того, що було проведено гарну роботу в плані реформ, але важливу роботу ще належить провести. Весь процес грунтується на заслугах. Все відповідатиме процедурам, тому прогрес цілком залежить від України", - додала голова Єврокомісії.

Для всіх трьох країн Єврокомісія визначила низку реформ, на реалізації яких від них очікують. Для України це сім кроків, для Молдови – дев'ять. Грузії треба буде виконати 11 "домашніх завдань", перш ніж країні погодяться дати статус кандидата.

Очікується, що питання щодо надання статусу кандидата розглянуть президенти та прем'єри країн ЄС на саміті у Брюсселі 23-24 червня. Для позитивного рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав Євросоюзу.

З наближенням саміту дедалі більше європейських урядів висловлюються за надання на ньому Україні та Молдові статусу кандидата. Зокрема, напередодні це зробили канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Києва.

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