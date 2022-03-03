



100 ведущих мировых компаний уходят с росийского рынка. Список - 03.03.2022 15:01

В знак протеста против вторжения России в Украину многие известные бренды прекращают поставки товаров в Россию и срочно сворачивают сотрудничество с российским бизнесом. Список компаний, подключающихся к санкциям постоянно растет, усиляя давление на ослабевшую российскую экономику. Список комапний прекративших работать в России опубликовал сайт ТСН

Apple Pay – полный блок.

Apple – полный выход из рынка.

Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.

Audi – выходят из рынка.

AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет поставки видеокарт.

Amazon – полный блок всего ритейла.

Adobe – полный блок.

British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций.

BBC – отзыв лицензий на вещание.

BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.

Bolt – выход из рынка.

Boeing – выход из рынка.

Chevrolet – выходят с рынка.

Cannes Festival – блок русской делегации.

Canon – интернет-магазин техники идет с российского рынка.

Cadillac – выходят с рынка.

Carlsberg – ограничение экспорта.

Cex Io – крипто-площадка блокирует российских пользователей.

Cinema 4D – не работает программа.

Coca Cola – выход из рынка.

Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".

Disney – отмена всех фильмов.

Dell – выход из рынка.

Dropbox – прекращает работать в России через несколько дней.

DHL – выход из рынка.

Embraer – бразильский авиастроительный конгломерат перестает поставлять в Россию запчасти для самолетов своего производства. Таких самолетов в РФ 15, их использует авиакомпания S7 на внутренних машрутах.

Eurovision – дисквалификация.

Ericsson – выход из рынка.

Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям России.

Etsy – блок всех балансов на русских счетах.

Facebook – блокировка аккаунтов российских СМИ.

FedEx – полный запрет на поставку.

Formula 1 – отмена турнира в Сочи.

Ford – закрывает все магазины.

FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в России.

Google Pay – частичный блок.

Google Maps – блок информации для России.

General Motors – останавливает экспорт.

H&M - бренд одежды прекратил продажи в России.

HP – запрет на ввоз.

Harley Davidson – прекращение снабжения.

Instagram – блокировка пропаганды.

Intel – запрет поставки микрочипов.

Jaguar – выходят с рынка.

Jooble – удалили сервис и сделали заявление.

KUNA – выход из рынка.

Lenovo – выход с рынка

LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны.

MOK – отмена всех соревнований.

Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.

Maersk – остановка поставок в/из России – прощай одежда с Aliexpress и ASOS.

Mercedes-Benz – выход из страны.

Megogo – удаление всех русских фильмов.

Metro – увольнение 10 тыс. работников.

Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.

Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер.

Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из России.

NFT – блок средств пользователей из России и Беларуси, перевод их денег Украине.

NHL – полный блок для игроков из России.

Netflix – блок для российских подписок, остановка производства российских сериалов.

Nike – закрывают все магазины.

Nintendo – запрет на покупки в рублях.

Nestle – закрывает все 6 фабрик в России.

Nokia – прекратила поставки оборудования в Россию и сотрудничество с российскими партнерами.

OnlyFans – блокировка страны.

Oracle – прекращение всех операций в России.

Paysera – блокировка.

PayPal – заморозка счетов на вывод.

Paramount – блок кинопроката.

Parimatch – отозвали франшизу.

Play Station – невозможно произвести оплату.

Pornhub – запрет на доступ к контенту.

Porsche – выход из России.

Renault – выход из рынка.

Samsung pay – блокировка сервиса.

Snapchat – блокировка приложения для России и Белоруси.

Scania – выход из России.

SpaceX – поставки Starlink в Украину.

Shell – разрыв контракта с "Газпромом".

Spotify – невозможность оплаты подписки, закрывает свои офисы в России "на неопределенный срок".

Sony – блок кинопроката.

Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам России.

TikTok – массовая блокировка агрессивных пользователей и так называемых СМИ.

Toyota – увольнение 2600 сотрудников из России.

UEFA – отмена финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЭ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпромом".

UPS – полный запрет на поставку.

Universal pictures – блок кинопроката.

Visa – блокировка банков под сакнциями.

Volvo – выходят из России.

Yandex – исключение акций компании по котировкам на бирже Нью-Йорка.

YouTube – блокировка сотен российских каналов и их монетизация.

Warner Bros. – отмена всего кинопроката.

Webmoney – запрет транзакций.

Wolkswagen – выходят из страны.

Zoom – отзыв лицензий на разработку программного обеспечения.

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