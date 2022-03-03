100 ведущих мировых компаний уходят с росийского рынка. Список- 03.03.2022 15:01
В знак протеста против вторжения России в Украину многие известные бренды прекращают поставки товаров в Россию и срочно сворачивают сотрудничество с российским бизнесом. Список компаний, подключающихся к санкциям постоянно растет, усиляя давление на ослабевшую российскую экономику. Список комапний прекративших работать в России опубликовал сайт ТСН
Apple Pay – полный блок.
Apple – полный выход из рынка.
Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.
Audi – выходят из рынка.
AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет поставки видеокарт.
Amazon – полный блок всего ритейла.
Adobe – полный блок.
British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций.
BBC – отзыв лицензий на вещание.
BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.
Bolt – выход из рынка.
Boeing – выход из рынка.
Chevrolet – выходят с рынка.
Cannes Festival – блок русской делегации.
Canon – интернет-магазин техники идет с российского рынка.
Cadillac – выходят с рынка.
Carlsberg – ограничение экспорта.
Cex Io – крипто-площадка блокирует российских пользователей.
Cinema 4D – не работает программа.
Coca Cola – выход из рынка.
Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".
Disney – отмена всех фильмов.
Dell – выход из рынка.
Dropbox – прекращает работать в России через несколько дней.
DHL – выход из рынка.
Embraer – бразильский авиастроительный конгломерат перестает поставлять в Россию запчасти для самолетов своего производства. Таких самолетов в РФ 15, их использует авиакомпания S7 на внутренних машрутах.
Eurovision – дисквалификация.
Ericsson – выход из рынка.
Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям России.
Etsy – блок всех балансов на русских счетах.
Facebook – блокировка аккаунтов российских СМИ.
FedEx – полный запрет на поставку.
Formula 1 – отмена турнира в Сочи.
Ford – закрывает все магазины.
FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в России.
Google Pay – частичный блок.
Google Maps – блок информации для России.
General Motors – останавливает экспорт.
H&M - бренд одежды прекратил продажи в России.
HP – запрет на ввоз.
Harley Davidson – прекращение снабжения.
Instagram – блокировка пропаганды.
Intel – запрет поставки микрочипов.
Jaguar – выходят с рынка.
Jooble – удалили сервис и сделали заявление.
KUNA – выход из рынка.
Lenovo – выход с рынка
LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны.
MOK – отмена всех соревнований.
Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.
Maersk – остановка поставок в/из России – прощай одежда с Aliexpress и ASOS.
Mercedes-Benz – выход из страны.
Megogo – удаление всех русских фильмов.
Metro – увольнение 10 тыс. работников.
Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.
Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер.
Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из России.
NFT – блок средств пользователей из России и Беларуси, перевод их денег Украине.
NHL – полный блок для игроков из России.
Netflix – блок для российских подписок, остановка производства российских сериалов.
Nike – закрывают все магазины.
Nintendo – запрет на покупки в рублях.
Nestle – закрывает все 6 фабрик в России.
Nokia – прекратила поставки оборудования в Россию и сотрудничество с российскими партнерами.
OnlyFans – блокировка страны.
Oracle – прекращение всех операций в России.
Paysera – блокировка.
PayPal – заморозка счетов на вывод.
Paramount – блок кинопроката.
Parimatch – отозвали франшизу.
Play Station – невозможно произвести оплату.
Pornhub – запрет на доступ к контенту.
Porsche – выход из России.
Renault – выход из рынка.
Samsung pay – блокировка сервиса.
Snapchat – блокировка приложения для России и Белоруси.
Scania – выход из России.
SpaceX – поставки Starlink в Украину.
Shell – разрыв контракта с "Газпромом".
Spotify – невозможность оплаты подписки, закрывает свои офисы в России "на неопределенный срок".
Sony – блок кинопроката.
Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам России.
TikTok – массовая блокировка агрессивных пользователей и так называемых СМИ.
Toyota – увольнение 2600 сотрудников из России.
UEFA – отмена финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЭ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпромом".
UPS – полный запрет на поставку.
Universal pictures – блок кинопроката.
Visa – блокировка банков под сакнциями.
Volvo – выходят из России.
Yandex – исключение акций компании по котировкам на бирже Нью-Йорка.
YouTube – блокировка сотен российских каналов и их монетизация.
Warner Bros. – отмена всего кинопроката.
Webmoney – запрет транзакций.
Wolkswagen – выходят из страны.
Zoom – отзыв лицензий на разработку программного обеспечения.
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