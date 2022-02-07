



Ліки від коронаврусу молнупіравір викликають мутації - 07.02.2022 12:07

Українців лікуватимуть від ковіда препаратом, що викликає мутації.

В Україні МОЗ та цнтри планування та організації лікарського забезпечення закуповує велику партію ліків молнупіравір – препарату, щойно зареєстрованого в Україні, – для лікування коронавірусу COVID-19. Серед регіонів, які отримають ліки із сумнівною репутацією, є й всі області України.

Як повідомляють європейскі ЗМІ з посиланням на закупівельну документацію, молнупіравір – один із чотирьох препаратів для лікування коронавірусу, які на той момент не були зареєстровані в Україні, але МОЗ дозволив їх закуповувати відповідно до спеціального розпорядження. Препарат надійде до лікувальних закладів до всіх областей у кількості больше 60 тисяч упаковок молнупіравіру – їх передадуть у регіональні лікарні та станції швидкої медичної допомоги.

Препарат планується доставити до регіонів. Вочевидь, молнупіравір буде використовуватися як екстрене лікування важких випадків COVID-19. Клінічні дослідження показують, що молнупіравір ефективний як ліки проти коронавірусу – саме тому його активно використовують за кордоном, незважаючи на побоювання наукової спільноти щодо побічних ефектів. Препарат використовується для лікування коронавірусу в США, Великобританії, Австралії та інших країнах, включаючи Росію.

Молнупіравір розроблений у США, причому деякі вчені стверджують, що препарат почали використовувати у боротьбі з епідемією перш, ніж завершилися дослідження щодо його можливої ​​токсичності. Крім того, експерти мають питання до самого механізму дії ліків. Молнупіравір перемагає COVID-19, викликаючи його контрольовану мутацію: вірус стає безпечним, "не встигає" розмножуватися і в результаті гине. Але є лабораторно підтверджені дані, що активний інгредієнт ліків змушує мутувати не тільки вірус, але й мутагенно впливає на клітини організму. Науковці побоюються, що побічним ефектом таких мутацій може стати поява вроджених дефектів у дітей. Крім того, препарат заборонений для неповнолітніх через негативний вплив на ріст хрящової та кісткової тканини.

Молнупіравір донедавна не був визнаний у Україні , тому при його закупівлі центр лікарського забезпечення МОЗ досі посилається на особливу ухвалу уряду.

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