Ліки від коронаврусу молнупіравір викликають мутації

- 07.02.2022 12:07
Ліки від коронаврусу молнупіравір викликають мутації

Українців лікуватимуть від ковіда препаратом, що викликає мутації.

В Україні МОЗ та цнтри планування та організації лікарського забезпечення закуповує велику партію ліків молнупіравір – препарату, щойно зареєстрованого в Україні, – для лікування коронавірусу COVID-19. Серед регіонів, які отримають ліки із сумнівною репутацією, є й всі області України.

Як повідомляють європейскі ЗМІ з посиланням на закупівельну документацію, молнупіравір – один із чотирьох препаратів для лікування коронавірусу, які на той момент не були зареєстровані в Україні, але  МОЗ дозволив їх закуповувати відповідно до спеціального розпорядження. Препарат надійде до лікувальних закладів до всіх областей у кількості больше 60 тисяч упаковок молнупіравіру – їх передадуть у регіональні лікарні та станції швидкої медичної допомоги.

Препарат планується доставити до регіонів. Вочевидь, молнупіравір буде використовуватися як екстрене лікування важких випадків COVID-19. Клінічні дослідження показують, що молнупіравір ефективний як ліки проти коронавірусу – саме тому його активно використовують за кордоном, незважаючи на побоювання наукової спільноти щодо побічних ефектів. Препарат використовується для лікування коронавірусу в США, Великобританії, Австралії та інших країнах, включаючи Росію.

Молнупіравір розроблений у США, причому деякі вчені стверджують, що препарат почали використовувати у боротьбі з епідемією перш, ніж завершилися дослідження щодо його можливої ​​токсичності. Крім того, експерти мають питання до самого механізму дії ліків. Молнупіравір перемагає COVID-19, викликаючи його контрольовану мутацію: вірус стає безпечним, "не встигає" розмножуватися і в результаті гине. Але є лабораторно підтверджені дані, що активний інгредієнт ліків змушує мутувати не тільки вірус, але й мутагенно впливає на клітини організму. Науковці побоюються, що побічним ефектом таких мутацій може стати поява вроджених дефектів у дітей. Крім того, препарат заборонений для неповнолітніх через негативний вплив на ріст хрящової та кісткової тканини.

Молнупіравір донедавна не був визнаний у Україні , тому при його закупівлі центр лікарського забезпечення МОЗ досі посилається на особливу ухвалу уряду. 

Ключові слова: молнупіравір мутації, молнупіравір шкода, молнупіравір ризики

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Жителів Харкова не планують евакуювати — МЗС Заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
- 23.02.2022 10:56
У Чернівцях поліцейські розшукали неповнолітніх, які пошкодили кований велосипед на площі Пресвятої Марії На місці події співробітники Чернівецького районного управління поліції опитали
- 23.02.2022 09:44
У Києві розкрито шахрайську схему з присвоєнням квартир За наявними даними, аферисти, дізнавшись про смерть самотніх мешканців столиці, незаконно
- 22.02.2022 15:58
Поліцейські нагадують буковинцям про відповідальність за знищення або пошкодження квітів у природі Співробітники поліції проводять профілактичні заходи серед населення для зменшення кількість пожеж
- 22.02.2022 15:41
Slots City (Слотс Сити) - детальный обзор нового онлайн-казино на Casino Zeus Виртуальный клуб появился на украинском рынке в 2021 году.
- 22.02.2022 14:33
Які плани Путіна в ЛНР та ДНР? Передбачати якусь канву конкретних дій після рішення запровадити російські війська на Донбас
- 22.02.2022 11:47
Глава МЗС України виступив за розрив дипломатичних відносин із Росією Глава МЗС України Кулеба назвав розрив дипвідносин із Росією продуманим рішенням
- 21.02.2022 22:33
Психолог назвала найкращі подарунки для чоловіків Щоб уникнути незручної ситуації, фахівець порадила дарувати подарунок чоловікові, спираючись
- 21.02.2022 16:03
ЛНР та ДНР розповідають фейки про наступ України ЗМІ в ОРДЛО повідомляють, що нібито стало відомо про плани наступу України на
- 19.02.2022 16:16
ДБР затримало податківця Буковини за ДТП в стані алкогольного сп’яніння, в якій загинула людина Працівники Теруправління ДБР у Хмельницькому затримали працівника Новоселицької державної податкової інспекції ГУ ДПС
- 19.02.2022 14:00

Всі новини