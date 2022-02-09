Пресреліз: МОЗ розподілило 60 тис. курсів «Молнупіравіру» до регіонів- 09.02.2022 22:04
МОЗ розподілило 60 тис. курсів «Молнупіравіру» до регіонів
Міністерство охорони здоров’я України розподілило у регіони 60 тис. курсів «Молнупіравіру», препарату для лікування COVID-19.
Найближчим часом логісти почнуть доставляти його до закладів охорони здоров’я, у т.ч. 1536 курсів препарату - на Чернігівщину.
Згодом надійдуть ще 240 тис. курсів, 75 тис. із яких прибудуть в Україну до кінця цього тижня.
«Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.
Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання, і його зручно приймати.
Сімейні лікарі першочергово призначатимуть «Молнупіравір» пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.
З повагою
пресслужба Міністерства охорони здоров'я
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