Названо незвичайний наслідок перенесеного омікрону

- 01.02.2022 09:20
Названо незвичайний наслідок перенесеного омікрону

Медик розповів, що після перенесеного омікрону у пацієнтів може виникнути аберантна гіперкоагуляційна реакція, за якої незалежно від тяжкості захворювання спостерігається згущення крові. Це відбувається через ураження судинного ендотелію. Лікар назвав омікрон штамом, здатним спровокувати судинне запалення.

Названо незвичайний наслідок перенесеного омікрону. Профілактолог Костя Грубий попередив про згущення крові у хворих на омікрон-штам COVID-19

Профілактолог Укратранс,  Сергій Шольц розповів, з якими незвичайними наслідками стикаються пацієнти, які перехворіли на омікрон-штам COVID-19. Про це він повідомив в інтерв'ю ІА Трансавто.

«Питання це вивчається, і ми поки що не можемо сказати, чи зустрічається ризик цього ускладнення у всіх пацієнтів, чи пов'язано з віком, статтю, супутніми захворюваннями, але поки що передчасно тут же бігти за антикоагулянтами, оскільки, наприклад, Американське товариство гематологів уже висловилося проти призначення такої терапії після виписки зі стаціонару», – попередив Токарєв.

Лікар назвав продукт для зміцнення імунітету та харчування при COVID-1926 січня

Фахівець додав, що схожі наслідки спостерігалися і у пацієнтів, які перенесли дельта-штам. Йому також характерне згущення крові та тяжкий перебіг хвороби з дихальною недостатністю та критичним падінням сатурації. За словами Токарєва, омікрон-штам викликає менше подібних форм, при цьому спостерігаються системні порушення.

У свою чергу, генеральний директор Медичного центру імунокорекції ім. Р. Н. Ходанової, лікар-терапевт вищої кваліфікації Людмила Лапа наголосила, що будь-які вірусні атаки призводять до згущення крові. Це з тим, що у людини з'являється безліч запальних білків, які створюють великі імунні комплекси. Саме вони провокують згущення крові та тромбоутворення.

«Все це викликає запалення судин головного мозку, серцевих, може призвести до інсультів та інфарктів»..

Раніше лікар Тетяна Руженцова назвала незвичайний симптом омікрону. До нього фахівець віднісла шкірний висип.

Платинова Буковина, Чернівці

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