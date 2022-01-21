Лікар назвав продукт для зміцнення імунітету та харчування при COVID-19

- 28.01.2022 23:31
Лікар назвав продукт для зміцнення імунітету та харчування при COVID-19

Лікар Андрєєв заявив про корисні властивості горіхів для зміцнення імунітету при COVID-19

Лікар та телеведучий Олександр Андрєєв назвав продукт, здатний зміцнити імунітет при COVID-19. Про це повідомляє РІА “Новости”.

За словами фахівця, найнадійнішим захистом під час пандемії нової коронавірусної інфекції є щеплення. "Якщо ви скажете, а що б мені з'їсти, щоб не захворіти на COVID-19 або швидко відновитися, відповідь буде: у тому числі і горіхи", - додав лікар.

Андрєєв пояснив, що існують продукти, які борються із запальними процесами в організмі за рахунок зниження C-реактивного білка, і горіхи знаходяться на першому місці за цим критерієм.

Крім того, вживання горіхів допоможе зменшити кількість поганого холестерину в організмі, і стане відмінною профілактикою серцево-судинних захворювань.

Раніше Олександр Андрєєв назвав вправи, що знижують ризик розвитку остеопорозу. За його словами, зміцнити кістки допоможуть вправи із обтяженням.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: харчування при Кодвід 19, підвисити імунітет

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

15-річна блогерка загинула від випадкового пострілу під час зйомки відео для TikTok Блогерша з Пакистану випадково вистрілила, коли знімала ролик із пістолетом для TikTok.
- 28.01.2022 15:38
Пільгові автобуси у Чернівця З метою удосконалення маршрутної мережі автопасажирських перевезень у січні 2022 року
- 25.01.2022 14:17
Пенсійні зміни у 2022 році
- 25.01.2022 11:41
1 лютого стартує кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту Поліомієліт ‒ захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч. Особливо вразливі д
- 25.01.2022 10:42
Приват Инвест - инвестиции в группу Приват. Обман мошенников. Схема Сьогодні ми розповімо не просто про шахрайство, а про зухвалу брехню з першої ж секунди,
- 25.01.2022 09:50
Які школи переходять на онлайн-навчання від сьогодні? Карантин у школах України у зв'язку із захворюваністю
- 24.01.2022 09:05
Психолог порадив проспівати тривожні думки, що з'являються на тлі COVID-19. Психолог, фахівець з панічним атакам та тривожно-фобічним розладам Олег Суркенко у бесіді з
- 24.01.2022 09:01
Посольство США просит Госдеп разрешения на эвакуацию персонала и их семей Об этом сообщает международное агентство CNN в Twitter.
- 22.01.2022 17:54
ПЦУ приймає записки через інтернет Подати записку із іменами можна весь день, 22 січня.
- 21.01.2022 20:40
Взлом Дії: в сети продают базу данных 2 млн украинцев Объявления опубликованы на онлайн-ресурсе RaidForums.
- 21.01.2022 16:46

Всі новини