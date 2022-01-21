



Лікар назвав продукт для зміцнення імунітету та харчування при COVID-19 - 28.01.2022 23:31

Лікар Андрєєв заявив про корисні властивості горіхів для зміцнення імунітету при COVID-19

Лікар та телеведучий Олександр Андрєєв назвав продукт, здатний зміцнити імунітет при COVID-19. Про це повідомляє РІА “Новости”.

За словами фахівця, найнадійнішим захистом під час пандемії нової коронавірусної інфекції є щеплення. "Якщо ви скажете, а що б мені з'їсти, щоб не захворіти на COVID-19 або швидко відновитися, відповідь буде: у тому числі і горіхи", - додав лікар.

Андрєєв пояснив, що існують продукти, які борються із запальними процесами в організмі за рахунок зниження C-реактивного білка, і горіхи знаходяться на першому місці за цим критерієм.

Крім того, вживання горіхів допоможе зменшити кількість поганого холестерину в організмі, і стане відмінною профілактикою серцево-судинних захворювань.

Раніше Олександр Андрєєв назвав вправи, що знижують ризик розвитку остеопорозу. За його словами, зміцнити кістки допоможуть вправи із обтяженням.

Платинова Буковина, Чернівці

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