Лікар назвав продукт для зміцнення імунітету та харчування при COVID-19- 28.01.2022 23:31
Лікар Андрєєв заявив про корисні властивості горіхів для зміцнення імунітету при COVID-19
Лікар та телеведучий Олександр Андрєєв назвав продукт, здатний зміцнити імунітет при COVID-19. Про це повідомляє РІА “Новости”.
За словами фахівця, найнадійнішим захистом під час пандемії нової коронавірусної інфекції є щеплення. "Якщо ви скажете, а що б мені з'їсти, щоб не захворіти на COVID-19 або швидко відновитися, відповідь буде: у тому числі і горіхи", - додав лікар.
Андрєєв пояснив, що існують продукти, які борються із запальними процесами в організмі за рахунок зниження C-реактивного білка, і горіхи знаходяться на першому місці за цим критерієм.
Крім того, вживання горіхів допоможе зменшити кількість поганого холестерину в організмі, і стане відмінною профілактикою серцево-судинних захворювань.
Раніше Олександр Андрєєв назвав вправи, що знижують ризик розвитку остеопорозу. За його словами, зміцнити кістки допоможуть вправи із обтяженням.
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