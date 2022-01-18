Психолог порадив проспівати тривожні думки, що з'являються на тлі COVID-19.

- 24.01.2022 09:01
Психолог порадив проспівати тривожні думки, що з'являються на тлі COVID-19.

Психолог, фахівець з панічним атакам та тривожно-фобічним розладам Олег Суркенко у бесіді з ІА «Інфоринок» дав рекомендації щодо боротьби з тривожними думками, які з'являються у росіян на тлі захворювання COVID-19.

Експерт зазначив, що у випадку, коли людина вже захворіла і думає про гірше, дуже важливо не придушувати і не боротися з тривожними думками. Така боротьба є своєрідним тренажером для страху та поганих думок — вона робить їх ще сильнішими. «Думкам потрібно дозволити приходити та йти. Вплинути на їх прихід ми не можемо, тому що цей процес спонтанний, але прийняти і сказати їм так - цілком можливо. Важливо прийняти ці думки як даність», — каже Суркенко.

Ще одним основним принципом роботи з думками такого характеру Суркенко назвав "битва зсередини назовні". Він полягає в тому, щоб будь-яким способом вивести тривогу назовні і створити між нею та людиною дистанцію. Фахівець пояснює, що для цього потрібно заспівати тривожну думку, проговорити її вголос, зробивши абсурдною або комічною. Це допоможе випустити тривогу назовні та розслабитися.

Раніше Суркенко назвав головний фактор у боротьбі зі стресом на тлі поширення нових штамів коронавірусу.

Платинова Буковина

Ключові слова: поради психолога при ковід 19, нові дані про лікування наслідків ковід

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