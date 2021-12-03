Штрафи за євробляхи після періоду пільгового розмитнення- 20.12.2021 10:47
Як карають «євроблягерів» після пільгового періоду?
Після закінчення періоду пільгового розмитнення в Україні, поліція оформила 170 постанов про накладення штрафу щодо «євроблягерів».
З 11 листопада до 13 грудня поточного року Нацполіція винесла 159 постанов про порушення за ч.8ст.121 КУпАП. Штрафи за цією статтею виписують у таких випадках:
- Порушення термінів тимчасового ввезення та/або переміщення у митному режимі транзиту транспортних засобів;
- Якщо автомобіль задіяний у підприємницькій діяльності з метою отримання прибутку;
- Автомобіль було передано у користування третім особам, які не завозили його в Україну, та не поміщали в режим транзиту.
Розмір штрафу за вищезгаданою статтею сягає 500 неоподатковуваних податків мінімумів доходів громадян – 8500 гривень.
Також у поліції винесли 11 постанов за ч.9ст.121 КУпАП – повторне вчинення порушень зазначених у ч.8ст.121 КУпАП. Штраф у цьому випадку становить 17000 гривень, з позбавленням посвідчення водія та конфіскацією авто.
Додамо, що період пільгового розмитнення в Україні закінчився 11 листопада 2021 року. Для учасників АТО пільгове розмитнення триватиме до лютого.
Читайте також:
Коментарі (0)
Другие новости:
- 16.12.2021 15:44
- 16.12.2021 15:19
- 16.12.2021 11:58
- 15.12.2021 14:37
- 10.12.2021 17:48
- 10.12.2021 16:25
- 07.12.2021 14:35
- 07.12.2021 14:25
- 06.12.2021 17:00
- 03.12.2021 18:06