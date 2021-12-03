Штрафи за євробляхи після періоду пільгового розмитнення

- 20.12.2021 10:47
Штрафи за євробляхи після періоду пільгового розмитнення

Як карають «євроблягерів» після пільгового періоду?

Після закінчення періоду пільгового розмитнення в Україні, поліція оформила 170 постанов про накладення штрафу щодо «євроблягерів».

З 11 листопада до 13 грудня поточного року Нацполіція винесла 159 постанов про порушення за ч.8ст.121 КУпАП. Штрафи за цією статтею виписують у таких випадках:

  • Порушення термінів тимчасового ввезення та/або переміщення у митному режимі транзиту транспортних засобів;
  • Якщо автомобіль задіяний у підприємницькій діяльності з метою отримання прибутку;
  • Автомобіль було передано у користування третім особам, які не завозили його в Україну, та не поміщали в режим транзиту.

Розмір штрафу за вищезгаданою статтею сягає 500 неоподатковуваних податків мінімумів доходів громадян – 8500 гривень.

Також у поліції винесли 11 постанов за ч.9ст.121 КУпАП – повторне вчинення порушень зазначених у ч.8ст.121 КУпАП. Штраф у цьому випадку становить 17000 гривень, з позбавленням посвідчення водія та конфіскацією авто.

Додамо, що період пільгового розмитнення в Україні закінчився 11 листопада 2021 року. Для учасників АТО пільгове розмитнення триватиме до лютого.

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Ключові слова: штрафи за євробляхи 2021, 2022

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