



Переобладнання бусів Чернівці - 03.12.2021 16:50

Ми - компанія з переобладннаня авто у Чернівцях, яка професійно займається переобладнанням мікроавтобусів, фургонів зарубіжних заводів виробників, а також переробкою як вантажних так і пасажирських мікроавтобусів Мерседес, Форд, Фіат, Фольцваген, газелей та інших, з яких нашими спеціалістами накопичився величезний досвід з вирішення завдань різної складності, починаючи від найскладнішого тюнінгу мікроавтобусів і закінчуючи оформленням. документів після переобладнання мікроавтобусів. Наша компанія працює, виконуючі ваші завдання та приоритети, не забуваючи своїх клієнтів та ділячись своїми знаннями та досвідом у переобладнанні мікроавтобусів у своєму статусі.

Сервіс Переобладння мікроавтобусів та авто у Чернівцях

тел. 050 536-74-90, 050 675-80-85, 050 672-16-11



Замовляючи переобладнання мікроавтобуса у нас, Ви отримуєте гарантію професійно виконаних робіт за оптимальними цінами та у точні, раніше обумовлені терміни. Ми займаємось пасажирськими, вантажними, Mercedes, VW, Peugeot, Citroen, Ford, Iveco та багатьма іншими. Ми є професіоналами своєї справи!

При переобладнанні мікроавтобуса важлива кожна дрібниця, щоб досягти результату – надати клієнту вдосконалений транспортний засіб із удосконаленим функціоналом салону з підвищенням загального рівня комфорту. Крім цього, якісне переобладнання мікроавтобусів може бути реалізовано на самому початковому рівні зі зміною конструкційних особливостей автомобіля. Ми переробляємо фургони різних виробників. Переобладнання мікроавтобусів це наше життя, наша ідея та наша турбота. Довірте переобладнання вантажного фургона нам і ви отримаєте готові автобус відповідно до Ваших індивідуальних потреб у найкоротші терміни, за доступною ціною. Кораблік готовий взяти ці справи на себе.

Ми надаємо повний спектр послуг із заміни категорії транспортного засобу. Ми все робимо швидко, якісно та офіційно!

Здали вантажний фургон — отримали вже готовий автобус, легковий автомобіль, вантажопасажирське т/с, спеціальне т/с, автобус під ритуальні послуги, або просто будь-яке внесення змін до конструкції Вашого транспортного засобу.

Наші послуги з переобладнання мікроавтобусів

Вирішіть той тип робіт з переобладанная бусів Чернівці, що вас цікавить, і ми запропонуємо Вам найкращі ціни, терміни та умови по реалізації Ваших бажань

За більш ніж 10 років успішної роботи на ринку переобладнання, нам довірили свої транспортні засоби не лише приватні власники, а й великі організації, офіційні дилери та транспортні компанії. Кораблік не стоїть на місці, спостерігаючи за розвитком технологій та потреб клієнтів у сфері переобладнання мікроавтобусів, ми регулярно оновлюємо та поповнюємо спектр наших послуг новими типами обладнання та дообладнання, щоб Ваш бізнес виділявся на тлі конкурентів власним стилем та індивідуальністю! Для нас кожен мікроавтобус, автобус або фургон по-своєму унікальний: звернувшись за переобладнанням на Майстер-бас, Ви отримаєте бажаний результат!

Вам буде надано кваліфіковані та якісні послуги за приємними цінами! Звертайтеся до нас!

Комплексне переобладнання мікроавтобусів

Багато замовників зацікавлені у підвищенні комфортності мікроавтобуса або фургона, наприклад переробка для збільшення кількості посадкових місць біля салону або розширення багажника. Але можна внести і істотніші зміни: наприклад, переробка мікроавтобусів в медичну лабораторію, будинок на колесах або автолавку.

Компанія «Кораблік» пропонує різні варіанти переробки мікроавтобусів. Ми працюємо як із типовими проектами, так і з індивідуальними замовленнями, що враховують побажання клієнта. До наших послуг входить весь комплекс робіт, включаючи:

Розробку індивідуального проекту з урахуванням побажань клієнта та існуючого бюджету;

Виконання переобладнання салону, кузова;

Вам не доведеться ні про що дбати: всі питання, пов'язані з переробкою, вирішуються нашими компетентними фахівцями в найкоротший термін. Ви отримуєте зареєстрований у ДІБДР транспорт, що повністю відповідає поставленому технічному завданню.

Що входить до тюнінгу мікроавтобусів?

Тюнінг передбачає зміну як екстер'єру, так і інтер'єру автомобіля. Перелік виконуваних робіт з переобладнання залежить від побажань замовника і може включати:

Відділення салону від водійської кабіни;

Установка нових вікон та люків;

Утеплення та шумоізоляція кузова;

Оновлення оббивки та настил нового підлогового покриття;

Монтаж крісел та сидінь у різній конфігурації;

Складання корпусних меблів;

Проведення електричного розведення;

Монтаж світлотехнічного та мультимедійного обладнання;

Підключення кондиціонерів тощо.

Можливе переобладнання економ-класу, при якому використовуються недорогі, але довговічні матеріали, доступні за ціною сидіння з підлокітниками та без них.

Також виконуємо VIP-замовлення: наприклад, для туристичних фірм та великих підприємств, що надають своїм клієнтам та співробітникам можливість подорожувати з підвищеним комфортом.

Приклади виконаних робіт представлені у каталозі переобладнання авто.

Переобладнання мікроавтобуса

Як замовити переробку мікроавтобуса в Чорному?

Бажаєте швидко та недорого переобладнати мікроавтобус? Звертайтесь до нас! Для початку співпраці заповніть заявку на сайті або зателефонуйте за контактним телефоном. Менеджер докладно відповість на питання, що виникли у вас, розрахує вартість і терміни виконання замовлення. Якщо ваш бюджет не дозволяє виконати бажане переобладнання, ми сконструюємо машину з можливістю майбутніх доробок. На всі послуги надається гарантія .

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