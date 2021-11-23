



Види новорічних дерев та правила догляду за ними - 01.12.2021 18:56

Ялинковий базар: види новорічних дерев та правила догляду за ними. «Платинова Буковина» розповідає про один із головних символів Нового року



У рейтингу найвідоміших новорічних образів конкуренцію Діду Морозу може становити лише один святковий символ — ялинка. Процес вибору правильного дерева, прикраса в колі близьких, навіть прибирання хвої, що обсипалася - все це створює левову частку атмосфери сімейного торжества.

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Жива чи штучна

Одвічне питання, яке стоїть перед домочадцями напередодні Нового року. Переваги та недоліки штучної ялинки очевидні. З перспективою на майбутнє вона обійдеться дешевше, загалом виглядатиме пишніше, не потребує особливого догляду, та й для дітей безпечніше, оскільки голки у неї зазвичай неколючі.

Крім того, купивши штучне дерево, ви врятуєте від сокири кілька справжніх. Так само очевидний головний недолік такої ялинки — вона несправжня і святом зовсім не пахне. До того ж у турботі про живу ялинку є свої принади, від яких багато хто відмовлятися не поспішає.

Різновиди

Різноманітність новорічних дерев справді вражає. Але на загальному фоні виділяються три найпопулярніші види хвойних.

Ялина звичайна покриває основну частину карпатських лісів України та по праву прикрашає більшість будинків у країні. Відомий запах, насичений зелений колір і дитячі спогади, викликані одним поглядом на це дерево. У місті такі ялинки приживаються насилу і в залежності від природних умов відрізняються за розміром, формою та відтінками.

Сосна витриваліша, ніж звичайна ялина. Навіть у теплій кімнаті вона намагається не розлучатися зі своїми голками. Та й запах цієї рослини не настільки яскраво виражений, як у конкурентів за новорічне вогнище. Відрізняється від звичайної ялини більш округлою формою та видом хвої, яка не лише довша, а й яскравіша. Однак сосна зазвичай займає набагато більше місця в квартирі та виділяє, крім іншого, багато липкої смоли.

Найдорожчим і надійним новорічним деревом вважається ялиця, яку багато хто називає королевою серед хвойних. Має вона синьо-зелений колір, гілки у неї дуже пишні, а хвоя блискуча. До речі, данська ялина, яку продають на українських базарах, насправді є ялицею. Форма у неї конусоподібна, а хвоя – м'яка та ніжна.

Контрольне питання

Багато що залежить від сорту дерева, але загальні поради щодо вибору ялини все-таки є. Насамперед треба звертати увагу на її стовбур, і бажано, щоб у обхваті він становив близько 10 см. Здорове дерево має бути рівним і без тріщин. Якщо обідок на зрізі темного кольору, а на корі є цвіль, то від покупки такого дерева слід утриматися. Ще один спосіб перевірити якість ялинки — це постукати нею по землі: якщо хвоя сиплеться, то й у цьому випадку краще заощадити гроші для чогось кращого.

Крім того, важливо, щоб гілки були пружні: під час згинання вони не повинні ламатися або просідати. Можна також розтерти в руках хвою: якщо голки ще маслянисті, значить, дерево в порядку.

Догляд

Дерево потрібно встановлювати у зволожений пісок. Хтось також розбавляє у воді аспірин, цукор, лимонну кислоту чи гліцерин. Заздалегідь необхідно трохи підрубати ствол та очистити кілька сантиметрів від кори. Робити це потрібно для того, щоби дереву було простіше пити воду.

Бажано, щоб нижня частина ствола була в піску не менше ніж на 20 см, а опалювальні прилади були розташовані від ялини подалі, інакше хвоя почне швидко опадати. Поливати ж пісок треба раз на два дні. Можна ще обприскувати гілки водою, тільки гірлянди, зрозуміло, треба заздалегідь вимкнути.

Платинова Буковина, Чернівці

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