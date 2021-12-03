Ціна на живі ялинки, грудень 2021 року

- 03.12.2021 16:53
Ціна на живі ялинки, грудень 2021 року

В Україні опублікували перші ціни на ялинки
Продаж новорічних красунь вже стартував у деяких регіонах країни.

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Продаж новорічних ялинок в Україні стартує з початку-середини грудня, тому вже зараз стали відомі перші ціни.

Як говориться в матеріалі ИА Простор, зараз вартість коливається від 100 до 200 гривень за ялинку, висотою близько 1 метра.

У Полтаві роздрібні ціни на ялинки стартують із 100 грн. - Висота 1 м. За деревце висотою від 1,1 до 2 м потрібно буде віддати 120 грн., А від 2,1 до 3 м - 150 грн. Якщо ялинка потрібна ще вище, то потрібно буде доплатити по 60 грн. за кожний метр. А ось новорічний пучок із кількох гілочок можна придбати за 25 грн.

У Києві ялинкові ринки почнуть працювати з 15 грудня. Загалом у столиці їх буде 187, а кожне дерево на цих точках має бути промарковане спеціальною биркою зі штрих-кодом.

"Всі інші локації будуть вважатися несанкціонованими та підпадатимуть про закон про ліквідацію стихійної торгівлі", - повідомили у КМДА.

Попередньо вартість ялинки або сосни заввишки 1 м коливатиметься від 150 до 200 грн. Новорічне дерево висотою до 1,5 м обійдеться близько 300 грн. Від 1,5 до 2 м – 400 грн.

Найдорожчими будуть ялинки – деревце заввишки 1м коштуватиме 300-400 гривень, а смерека заввишки до 1,5 м – 400-500 грн.

У Харкові та області продаж ялинок розпочало Чугуєво-Бабчанське лісове господарство. Залежно від висоти дерева ціни варіюють від 108 до 636 грн, а висота пропонованих ялинок від 1 до 4 м.

Платинова Буковина , Чернівці

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