BlaBlaCar потрапив у скандал через карту України без Криму- 07.11.2021 17:04
Перевізник BlaBlaCar голосно оскандалився, опублікувавши карту України без Криму у своїй рекламі. Тепер у компанії виправдовуються, що це помилка, і намагаються з'ясувати, звідки могла взятися ця реклама.
Про це у Facebook розповів Олександр Остапа, якому Google підкинув таку рекламу.
«А це ОК таку рекламу отримувати в гугле? А чий Крим? Цікаво, що ще ніхто про це не говорив», – питає користувач.
Олександр прикріпив скріншот як підтвердження своїх слів.
На ньому видно, що мапа України зображена без тимчасово окупованого РФ українського півострова.
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