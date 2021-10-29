



BlaBlaCar потрапив у скандал через карту України без Криму - 07.11.2021 17:04

Перевізник BlaBlaCar голосно оскандалився, опублікувавши карту України без Криму у своїй рекламі. Тепер у компанії виправдовуються, що це помилка, і намагаються з'ясувати, звідки могла взятися ця реклама.

Про це у Facebook розповів Олександр Остапа, якому Google підкинув таку рекламу.

«А це ОК таку рекламу отримувати в гугле? А чий Крим? Цікаво, що ще ніхто про це не говорив», – питає користувач.

Олександр прикріпив скріншот як підтвердження своїх слів.

На ньому видно, що мапа України зображена без тимчасово окупованого РФ українського півострова.

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