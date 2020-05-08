



Новый Папа Римский избран 8 мая 2025 года - 08.05.2025 20:22

Белый дым над Ватиканом: католический мир встретил нового Папу Римского. Мир увидел нового Папу Римского.

Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево: он взял имя Лев XIV. Новый Папа Римский является первым Папой из США в истории.

Исторический момент, собравший взоры миллионов людей.

Сегодня в 18:08 из дымохода на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым — знак, который более тысячи лет символизирует избрание нового главы Римско-католической церкви. Тысячи верующих, собравшихся на площади Святого Петра, встретили это событие радостными криками и звоном колоколов.

На площади звучит музыка, здесь же выстроился корпус Швейцарской гвардии — традиционные стражи Ватикана. Уже совсем скоро кардинал-протодиакон Доминик Мамберти объявит имя нового понтифика и его тронное имя.

Символ веры и надежды: белый дым над Сикстинской капеллой

Белый дым над Сикстинской капеллой — это не просто сигнал, а древняя традиция, которая сообщает всему миру: кардиналы достигли единого мнения. Дымовая труба, установленная на крыше капеллы, становится центром внимания миллионов людей по всему миру.

До официального объявления имени нового Папы Римского верующие и журналисты наблюдают за процессом с замиранием сердца. Чайка, которая иногда садится на дымоход, стала неофициальным символом ожидания.

Последние мгновения перед выходом к миру

После завершения голосования новый понтифик отправляется в так называемую «Комнату слёз». Это уединённое помещение в Сикстинской капелле, где избранный Папа готовится к первому публичному появлению: переодевается в папские облачения, произносит молитву и осознаёт всю тяжесть возложенной на него ответственности.

Лишь после этого он выходит на балкон главной базилики Ватикана, чтобы обратиться к верующим и дать своё первое благословение. В этот момент весь католический мир затаивает дыхание, ожидая его первых слов.

Как проходит голосование: тайный выбор и древние традиции

Процесс избрания Папы Римского всегда проходит за закрытыми дверями Сикстинской капеллы. Кардиналы собираются на конклав, где проводят несколько туров голосования. Каждый из них завершается либо чёрным дымом — знаком, что консенсуса не достигнуто, либо белым — символом того, что новый глава Католической церкви избран.

Сегодняшний белый дым сообщил миру, что 267-й по счёту Папа Римский выбран, и уже совсем скоро его имя прозвучит с балкона базилики Святого Петра.

Исторический момент, который объединяет миллионы

События в Ватикане вызывают интерес не только у католиков. За конклавом следят мировые лидеры, СМИ, простые верующие и атеисты. Даже бывший президент США Дональд Трамп, наблюдая за происходящим, заявил: «Я видел дым, но не видел Папу», передаёт CNN.

Избрание нового Папы — это всегда новый этап в истории Католической церкви. Каждый понтифик приносит свои идеи, свой стиль руководства и духовное наследие, которое будет определять церковную политику на долгие годы.

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