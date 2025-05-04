Шкідливе морозиво на полицях магазинів України

- 06.05.2025 13:36
Шкідливе морозиво на полицях магазинів України

Це морозиво краще залишити на полиці: що не варто купувати в магазинах України

З настанням тепла морозиво повертається на полиці магазинів у всьому своєму різноманітті — пломбір, шоколадне, фруктове, безлактозне чи навіть без цукру. Проте не кожне морозиво однаково корисне. Деякі види цього популярного літнього десерту можуть не лише розчарувати смаком, а й завдати шкоди здоров’ю.

Яке морозиво краще оминути? - розповіла правник, керівник юридичної фундації ЛексЮкрейн Вікторія Корєтнік

"Фахівці з харчової безпеки попереджають про небезпеку так званого морозива з рослинними жирами. Хоч на вигляд таке морозиво нічим не поступається справжньому пломбіру, його склад значно гірший: замість молочних жирів використовуються пальмова, кокосова або інші дешеві олії", - каже Вікторія.

Виробники йдуть на такий крок, щоби здешевити продукт, але це шкодить його якості. До того ж, рослинні жири — це джерело трансжирів, які мають прямий зв’язок із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Чому морозиво з рослинними жирами варто уникати?
Не містить молочних жирів, тому не дає організму користі: кальцію, білка, мікроелементів;

Насичене ароматизаторами, стабілізаторами і барвниками, які маскують відсутність натуральних інгредієнтів;

Містить трансжири, які шкодять судинам і можуть провокувати запальні процеси;

Маркується дрібним шрифтом, де зазначено “замінник молочного жиру”, “комбінований продукт” або просто “рослинні жири”.

Таке морозиво зазвичай реалізується у форматі дешевого ескімо, стаканчиків чи вафельних трубочок у яскравій упаковці.

Як вибрати якісне морозиво?
Вікторія радить, щоб купити справді безпечне морозиво, звертайте увагу на наявність державного стандарту ДСТУ на упаковці. Найважливіші стандарти в Україні — це:

ДСТУ 4733:2007 — стосується справжнього пломбіру з натуральних вершків, масла, яєць і молока. Морозиво за цим стандартом повинно містити не менше 12% молочного жиру;

ДСТУ 4535:2006 — регулює загальні вимоги до морозива, зокрема класифікацію, склад, маркування, органолептичні та мікробіологічні показники. Відповідність цьому стандарту — ще один показник безпечності та якості продукту.

Як розпізнати фальшивий продукт?
Якщо на упаковці морозива є фрази на кшталт "замінник молочного жиру", "рослинні жири", або "комбінований продукт", краще відмовитись від покупки. Це — сигнал, що перед вами продукт нижчої якості, який не відповідає стандартам натуральності.

Морозиво — це не лише про смак, а й про безпеку. В умовах спекотного літа хочеться охолодження, але не варто ризикувати здоров’ям заради яскравої обгортки. Завжди читайте склад, шукайте згадку про ДСТУ 4733 чи ДСТУ 4535, уникайте рослинних жирів — і ваш вибір буде не лише смачним, а й безпечним.

Платинова Буковина, Чернівці

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