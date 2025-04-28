Борис Пісторіус залишається міністром оборони у новому уряді Німеччини

- 28.04.2025 10:29
Борис Пісторіус залишається міністром оборони у новому уряді Німеччини

 У Німеччині формується новий уряд, і вже підтверджено, що Борис Пісторіус збереже свою посаду міністра оборони. Це рішення ухвалила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка погодила склад своїх кандидатур на ключові міністерські пости в новому кабінеті міністрів. Для самої партії -це сигнал стабільності в період, коли питання безпеки та обороноздатності набувають вирішального значення в європейському контексті.

Чому саме Пісторіус?
Борис Пісторіус обіймає посаду міністра оборони з січня 2023 року і за цей час зарекомендував себе як рішучий, прагматичний та ефективний керівник. Його дії спрямовані на модернізацію Бундесверу, адаптацію збройних сил до нових викликів і посилення оборонної співпраці в рамках НАТО.

Збереження Пісторіуса на посаді також означає продовження активної військової підтримки України, зокрема в частині постачання техніки, боєприпасів і навчання українських військових. У Німеччині його вважають одним з найпопулярніших міністрів, і його присутність у новому складі уряду позитивно сприймається як серед військових, так і серед союзників ФРН.

Нові обличчя в уряді Німеччини
Разом із Пісторіусом СДПН отримала ще шість міністерських портфелів, дорівнюючи за кількістю міністерств із ХДС. Лідер СДПН Ларс Клінгбайль стане віцеканцлером і очолить Міністерство фінансів - надзвичайно важливу посаду, особливо на тлі економічних викликів.

Серед інших призначень:

Штефані Хубіг, колишня суддя, очолить Міністерство юстиції.

Бербель Бас, ексголова Бундестагу, стане міністром праці та соціальних питань.

Карстен Шнайдер, колишній уповноважений по східних землях, керуватиме Міністерством охорони довкілля.

Верена Хуберц, заступниця голови парламентської фракції, отримає портфель міністра будівництва.

Реем Алабалі-Радован, депутатка бундестагу, відповідатиме за економічний розвиток.

Елізабет Кайзер стане державною міністеркою з питань міграції, біженців та інтеграції.

Наталі Павлік обійме посаду уповноваженої з питань нових федеральних земель (східної Німеччини).

Ці призначення формують баланс досвіду, експертності та регіонального представництва, а також демонструють прагнення СДПН до інклюзивності та соціального прогресу.

Чого чекати далі?
Формування нового уряду Німеччини є не лише внутрішньополітичною подією, але й важливим сигналом для всієї Європи. У центрі уваги - безпека, енергетична стабільність, підтримка України, міграційна політика та кліматичні ініціативи. Саме тому збереження ключових фігур, як-от Борис Пісторіус, - це стратегічне рішення, яке має забезпечити безперервність у критичних напрямках.

У Німеччині триває широка суспільна дискусія щодо реформування збройних сил, збільшення оборонного бюджету та ролі країни в європейській системі колективної безпеки. Пісторіус уже неодноразово заявляв про необхідність зробити Бундесвер боєздатним і готовим до конфліктів нової епохи. Його бачення збігається з очікуваннями НАТО і партнерів у ЄС, що лише посилює його легітимність як міністра.

Висновок:
Новий уряд Німеччини - це спроба знайти баланс між реформами, стабільністю та ефективністю. Борис Пісторіус, залишаючись міністром оборони, уособлює продовження політики сили, підтримки союзників і внутрішнього перетворення армії. Очікується, що найближчі місяці покажуть, наскільки злагоджено новий кабінет зможе відповідати на численні виклики сучасного світу.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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