



Як подати на розлучення в Україні: покрокова інструкція та необхідні документи - 07.05.2025 09:36

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Процедура розірвання шлюбу в Україні може здатися складною, особливо якщо є діти, майно або один із подружжя перебуває за кордоном. У цій статті розглянемо, як правильно подати на розлучення, які документи потрібно підготувати, та які є варіанти для розлучення в сучасних умовах.

Варіанти подачі на розлучення. В Україні існує два основні способи розірвання шлюбу:

1. Через органи РАЦС (ЗАГС):

Цей варіант можливий, якщо:

подружжя не має спільних неповнолітніх дітей;

обидва згодні на розлучення;

жодна зі сторін не заперечує проти спрощеної процедури.

2. Через суд:

Звернення до суду обов’язкове у таких випадках:

є спільні діти до 18 років;

один із подружжя не погоджується на розлучення;

потрібно поділити спільне майно;

один із подружжя не може бути присутнім або невідоме його місцезнаходження.

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📂 Необхідні документи для процесу:

Для розірвання шлюбу через РАЦС:

заява про розірвання шлюбу (форма надається в РАЦС);

паспорт або ID-картка обох подружжя;

свідоцтво про шлюб (оригінал);

квитанція про сплату державного мита (у 2025 році — близько 0,5 неоподатковуваного мінімуму).

Для розлучення через суд:

позовна заява про розірвання шлюбу;

копія паспорта або ID-картки позивача;

копія свідоцтва про шлюб;

документи, що підтверджують народження дітей (якщо є);

квитанція про сплату судового збору;

інші документи за потреби (докази роздільного проживання, договір про утримання дитини тощо).

⚖️ Подача до суду: як все відбувається

Підготовка позову. У позовній заяві слід чітко викласти обставини: коли був укладений шлюб, чи є діти, чому подружжя більше не може жити разом.

Подача позову. Заяву можна подати особисто або онлайн через систему «Електронний суд».

Розгляд справи. Суд може запропонувати строк на примирення — до 1 місяця. Якщо після цього примирення не сталося, суд виносить рішення про розлучення.

Отримання рішення суду. Після набуття рішенням чинності (через 30 днів, якщо немає апеляції), можна отримати витяг про розірвання шлюбу та звернутися до РАЦС для реєстрації факту розлучення.

💻 Розлучення онлайн: сучасні рішення

З 2022 року в Україні активно розвиваються онлайн-сервіси розлучень, що дозволяють:

подати на розлучення дистанційно;

отримати консультацію юриста або адвоката;

сформувати документи під ключ;

подати позов без особистого візиту до суду.

❗ Важливо: станом на 2025 рік у застосунку «Дія» функція повноцінного розірвання шлюбу ще не запущена, хоча планується її запуск у майбутньому. Наразі доступні лише інформаційні сервіси.

📌 Часті питання

Як подати на розлучення, якщо чоловік або дружина за кордоном?

Можна звернутися до суду самостійно або через адвоката. При цьому друга сторона може дати нотаріальну згоду або не брати участі в процесі зовсім — розгляд відбудеться заочно.

Чи можна розлучитися, якщо немає згоди одного з подружжя?

Так, але виключно через суд. У цьому випадку суд розглядає обставини і може задовольнити позов в односторонньому порядку.

Чи обов’язково ділити майно при розлученні?

Ні, поділ спільного майна можна здійснити окремо, як у шлюбі, так і після розірвання.

✅ Висновок

Подати на розлучення в Україні — це реальна й доступна процедура, яка може бути спрощеною або судовою залежно від обставин. Головне — мати належно оформлені документи та розуміти, який саме шлях вам підходить. Якщо хочете уникнути стресу — зверніться до онлайн-сервісу або адвоката, який допоможе підготувати все «під ключ» і контролювати процес на всіх етапах.

Анна Горбань

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