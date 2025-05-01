



Дональд Трамп оголосив себе Папою Римським. Портал у пекло відкритий? - 02.05.2025 21:50

Дональд Трамп оголосив себе Папою Римським. Портал у пекло відкритий?

В епоху, коли інформаційний шум заглушує здоровий глузд, колишній президент США Дональд Трамп знову зміг підірвати інтернет. На цей раз — несподіваним чином. Він просто заявив: «Я — Папа Римський», — і супроводжував цей пост фото, згенерованим нейромережею, на якому він сидить у папському одязі з позолоченим хрестом та білою сутаною. Ні дим із Сикстинської капели, ні конклав кардиналів — просто піст, просто зображення, просто епоха цифрового божевілля.

І світ відреагував. Хтось із подивом, хтось із іронією, а хтось у паніці поліз перечитувати пророцтво Малахії, щоб переконатися, що «Петро Римлянин» — це все-таки не Трамп. Але якщо говорити серйозно, у цій історії є кілька цікавих та тривожних сигналів.

Нейросети та постправда

Фотографія, викладена Трампом, виявилася створеною однією з найпопулярніших нейромереж генерації зображень. Вона напрочуд реалістична. Грубий жарт? Політична провокація? Чи символ нової епохи, в якій межа між реальністю та вигадкою зникає одним кліком?

В епоху постправди значення має не факт, а те, у що зручно повірити. Якщо Трамп каже, що він тато — хтось обов'язково повірить. Якщо фото виглядає досить правдоподібно, воно стає «доказом». Дим — білий, чорний або взагалі цифровий — вже не важливий. Важливо, що картинка пішла в тираж, меми з'явилися, а алгоритми соціальних мереж понесли новину в маси.

що це означає?

Символічно, що Трамп обрав саме Папу Римського — постать, яка втілює духовну владу, мораль та традицію. Будучи уособленням антисистемного та часто агресивного політичного підходу, він ніби каже: «Навіть священні символи тепер у моїй владі». Це можна сприймати як карикатуру, як знущання, як маніфест сили… або як відвертий виклик.

Деякі медіа та коментатори навіть серйозно обговорили: чи це не є «антихристовим знаком» чи цифровим апокаліпсисом? Звісно, ​​це гіпербола. Але сама можливість того, що подібна новина сприймається всерйоз – уже симптом.

Дим вжене той

Раніше вибір Папи супроводжувався багатовіковими традиціями: таємний конклав, молитви, голоси кардиналів. А потім — білий дим, що означає, що нового Понтифіка обрано. Зараз достатньо публікації в Twitter/X, генерації зображення та пари тегів – і все, церемонія завершена.

Проблема навіть не у Трампі. Він просто знову зловив хвилю. Проблема в тому, що ми живемо в реальності, де символи позбавляються глибини та сенсу, перетворюються на контент та розваги. Портал у пекло відкритий не тому, що Трамп одягнув білу сутану, а тому, що людство все частіше не відрізняє шоу від істини.

І все-таки: жарт чи пророцтво?

Можливо, за сто років історики вивчатимуть цей пост як початок нової цифрової релігії. А може, це була іронічна спроба перехопити увагу. Так чи інакше, епоха, коли політики призначають себе понтифіками через Instagram, вже настала.

Колір диму – фіолетовий. Піксельний. І нікого це не хвилює.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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