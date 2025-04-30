Как развестись в Украине

- 30.04.2025 17:45

Как развестись в Украине, если я за границей. Как развестись в Украине онлайн? на эти и другие вопросы - ответы юриста.

Итак, как расторгнуть брак в Украине: пошаговая инструкция

Развод – это эмоционально сложный процесс, требующий четкого соблюдения законодательных процедур. В Украине вопрос прекращения брака регулируется на уровне закона, и каждый, кто хочет завершить брачные отношения, должен знать, как поступать правильно. В этой статье мы рассмотрим, как подать на развод, какие документы нужны и как максимально упростить эту процедуру.

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1. Как оформить развод в Украине
Если супруги не имеют общих детей и споров по имуществу, они могут обратиться в органы ЗАГС по месту жительства или регистрации. Для этого следует подать заявление, предъявить паспорта и свидетельство о браке.

В случаях, когда в браке есть несовершеннолетние дети или возникают споры по имуществу, вопрос развода разрешается исключительно через суд. Иск подает один из супругов по месту жительства другого. В заявлении указываются причины прекращения брака и прилагаются необходимые подтверждающие документы.

Если один или оба супруга находятся за границей, развод все равно возможен — из-за судебной процедуры с учетом места жительства или регистрации одного из партнеров. В таких ситуациях важно правильно оформить доверенности, переводы документов и уплатить судебный сбор.


2. Список документов для развода
Необходимые документы зависят от способа расторжения брака. Общий список:

Заявление о расторжении брака;

Паспортные документы;

Свидетельство о браке (оригинал или нотариальная копия);

Свидетельства о рождении детей (если есть);

Документы, подтверждающие право собственности или общую собственность (в случае раздела имущества);


При необходимости - справки, переводы, документы, подтверждающие смену фамилии.

Если есть общие дети, могут потребоваться дополнительные документы: согласие второго родителя на развод, решение суда о месте жительства ребенка и т.д.

3. Как расстаться через ЗАГС
Органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) позволяют подать совместное заявление на развод без суда, если:


Оба супруга согласны;

У них нет несовершеннолетних детей;

Отсутствуют споры по поводу имущества.

Для этого следует заполнить заявление (форму можно получить на месте или на сайте Минюста), предоставить паспорта и свидетельство о браке. Через месяц ЗАГС выдаст свидетельство о расторжении брака.


4. Судебный порядок развода
Суд – единственный вариант расторжения брака в случае:

наличия несовершеннолетних детей;

отсутствие согласия на развод;


споров о разделе общего имущества.

Процедура включает в себя подачу искового заявления, судебное рассмотрение дела, возможное назначение срока на примирение и вынесение решения. В сложных случаях процесс может занять до года. По желанию интересы стороны может представлять адвокат или юридическая компания.


Если одна из сторон не появляется в суд, не отвечает на запросы или ее местонахождение неизвестно, суд все равно может принять решение о разводе — при соблюдении процессуальных норм.

5. Развод без присутствия и онлайн
Сегодня есть возможность оформить развод дистанционно. Для этого можно:

собрать и отправить документы в суд по почте;

воспользоваться услугами юриста, представляющего ваши интересы без вашего присутствия;

подать документы онлайн через юридические услуги.

Все документы готовятся заранее, подписываются, уплачивается судебный сбор и дело запускается без необходимости посещения суда.

6. Внесудебное расторжение брака
Если нет детей и общего имущества, брак можно прекратить исключительно через ЗАГС. Это самый простой и быстрый вариант – формальности занимают около месяца. Но если есть спорные вопросы, тогда обращение в суд неизбежно

Платинова Буковина


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