



Перерахунок субсидій 2025 - 02.04.2025 21:25

У березні відбувся автоматичний перерахунок субсидій для домогосподарств із суттєвими змінами доходу

Пенсійний фонд України у березні здійснив автоматичний перерахунок розміру житлових субсидій для сімей, у яких середньомісячний сукупний дохід зріс або зменшився більш ніж на 50%.

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Оновлений розмір субсидії вже доступний для перегляду в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб дізнатися нову суму виплати, виконайте кілька простих кроків:

Перейдіть на портал ПФУ: www.portal.pfu.gov.ua; Авторизуйтесь за допомогою КЕП, «Дія.Підпису» або через ID.GOV.UA; В особистому кабінеті оберіть розділ «Моя субсидія», де відобразиться оновлений розмір вашої виплати.

Система оновлює дані автоматично — жодних додаткових звернень від громадян не потрібно.

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