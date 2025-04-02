Перерахунок субсидій 2025- 02.04.2025 21:25
У березні відбувся автоматичний перерахунок субсидій для домогосподарств із суттєвими змінами доходу
Пенсійний фонд України у березні здійснив автоматичний перерахунок розміру житлових субсидій для сімей, у яких середньомісячний сукупний дохід зріс або зменшився більш ніж на 50%.
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Оновлений розмір субсидії вже доступний для перегляду в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Щоб дізнатися нову суму виплати, виконайте кілька простих кроків:
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Перейдіть на портал ПФУ: www.portal.pfu.gov.ua;
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Авторизуйтесь за допомогою КЕП, «Дія.Підпису» або через ID.GOV.UA;
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В особистому кабінеті оберіть розділ «Моя субсидія», де відобразиться оновлений розмір вашої виплати.
Система оновлює дані автоматично — жодних додаткових звернень від громадян не потрібно.
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