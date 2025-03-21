



Чому банк може заблокувати карту? 5 причин блокування карток - 07.04.2025 15:47

Чому банки в Україні можуьб заблокувати вашу картку? Розповімо основні причини

В останні роки українські банки стали активніше застосовувати фінансовий моніторинг, через що зросла кількість випадків блокування карток фізичних осіб. Це створює серйозні труднощі як для бізнесу, так і для звичайних користувачів. Щоб уникнути неприємних ситуацій, варто розуміти, за яких обставин банк може тимчасово або повністю обмежити доступ до рахунку.

Основні причини блокування картки

Різкі зміни у фінансовій активності

Якщо клієнт раптово починає знімати великі суми готівки або отримує значні надходження на карту, це може викликати підозру в банку. Зокрема, звертають увагу на операції з готівкою, значне зростання залишку на рахунку, транзакції з віртуальними активами тощо.

Фінансові дії без чіткої мети

Підозру можуть викликати заплутані або нехарактерні для клієнта дії, особливо якщо вони повторюються з певною регулярністю та не мають очевидного економічного сенсу.

Операції, що можуть свідчити про приховану підприємницьку діяльність

Якщо клієнт регулярно отримує кошти з однаковим призначенням типу "за послуги" або "за товар", не маючи зареєстрованого ФОП — банк може кваліфікувати це як незаконну комерційну діяльність.

Підвищені ризики для банку

Банк має право призупинити обслуговування клієнтів, яких вважає потенційно ризиковими — навіть без детального пояснення причин. Це можуть бути операції з криптовалютою, часті міжнародні перекази або надходження з сумнівних джерел.

Як уникнути блокування картки

Знайте свої ліміти

Перед проведенням великих транзакцій ознайомтесь із встановленими банком лімітами. У разі потреби — попередьте банк про великі суми переказів або надходжень.

Оформіть підприємницький статус

Якщо ви займаєтесь бізнесом — реєструйте ФОП та проводьте усі фінансові операції через офіційні рахунки. Уникайте використання особистих карток для комерційних цілей.

Уникайте повторюваних призначень платежів

Банки аналізують типові фінансові шаблони, тому краще змінювати формулювання призначень та використовувати офіційні банківські реквізити для регулярних платежів.

Користуйтесь перевіреними каналами переказів

Проводьте транзакції через офіційні системи та не порушуйте правил банківського обслуговування.

Що не підлягає фінансовому моніторингу

Безготівкові перекази до 30 000 грн

Готівкові операції на суму до 5 000 грн

Ці межі вважаються безпечними та не викликають автоматичної перевірки.

Додатково для підприємців (ФОП)

Між собою: готівкові розрахунки дозволені до 10 000 грн у день

З фізичними особами: готівкові розрахунки до 50 000 грн

При цьому на вимогу банку необхідно надати підтвердження операцій: видаткові накладні, чеки тощо.

Підсумок

Блокування банківської картки — це неприємна, але часто прогнозована ситуація. Щоб уникнути проблем:

Дбайте про відповідність операцій вашому фінансовому профілю

Не використовуйте особисті рахунки для бізнесу

Дотримуйтесь вимог закону та банківських інструкцій

За потреби, одразу звертайтесь до банку для з'ясування причин блокування

Дотримання простих правил значно знижує ризики та забезпечує стабільний доступ до ваших коштів.

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