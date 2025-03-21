Чому принцеса Діана не спілкувалася із сестрою

- 24.03.2025 12:14

Питання: Чому принцеса Діана не спілкувалася із сестрою до та перед своєю смертю

Відповідь: Як відомо, принцеса Діана виросла в багатодітній сім'ї – мала двох сестер і брата. Якоїсь миті вона була особливо близька з сестрою на ім'я Джейн, але в останні роки життя принцеси все змінилося. Чому так склалося і як живе Джейн сьогодні? Розповідаємо у нашому матеріалі.
Чому принцеса Діана не спілкувалася із сестрою перед своєю смертю

Загалом у сім'ї Джона Спенсера та Френсіс Шанд Кід народилося п'ятеро дітей. Але найстарша дитина - Джон Спенсер - померла незабаром після своєї появи на світ у 1960 році. Рід Спенсерів веде свою історію з XV-XVI століття, а статки вони сколотили на вівчарстві.

Діана росла зі своїми двома старшими сестрами леді Сарою (це вона зустрічалася з принцом Чарльзом до неї), леді Джейн та молодшим братом Чарльзом. За даними The Telegraph, Сара і Діана були товариські в дитинстві, в той час як Джейн була «чутливою і тихою» і віддавала перевагу над книгою. Колишній редактор Vogue, який знав сестер вже дорослими, зазначив, що Діана і Джейн мали дивно схоже звучання голосів, але за характером вони були різними.
Однак життя зблизили сестер — життєві шляхи обох привели їх до двору британської монархії. Леді Джейн вийшла заміж за Роберта Феллоуза в 1978 (до речі, Діана була подружкою нареченої). У них народилося троє спільних дітей: Лора, Олександр та Елеонора.

Роберт працював на Єлизавету II і зрештою став особистим секретарем нині покійної королеви 1990 року. Через роботу чоловіка Джейн жила в Кенсінгтонському палаці в той же час, коли там була Діана зі своїм тодішнім чоловіком принцом Чарльзом та синами Гаррі та Вільямом. У цей час Діана і Джейн зблизилися і почали більше спілкуватися.
Проте останніми роками життя принцеси між ними знову розлився холод. Коли відносини Діани з Чарльзом почали погіршуватися, становище Роберта Феллоуза як особистого секретаря королеви ускладнило ситуацію, ну а Джейн могла тільки підкорятися обставинам, адже протокол у палаці був понад усе.

За даними People, сестри майже не розмовляли останні 18 місяців життя Діани, а Джейн потім ніколи публічно не говорила про смерть принцеси. Про напруженість між сестрами публіці розповів дворецький Діани Пол Баррелл.
Якими б не були стосунки сестер перед смертю Діани, її загибель Джейн переживала дуже тяжко. За словами очевидців, коли вона побачила тіло сестри в лікарні в Парижі, вона ледь не зомліла.

Леді Джейн залишилася близькою людиною для своїх племінників – принців Гаррі та Вільяма, і була присутня на весіллі обох. Її дочка Лора є хрещеною матір'ю принцеси Шарлотти. Крім того, вона була чи не першою, з ким Гаррі познайомив свого первістка Арчі - малюка тітці він показав навіть раніше, ніж братові!

Леді Джейн, якій сьогодні 67 років, і її сім'я вважають за краще вести досить тихий спосіб життя, але на різних королівських заходах сестра Діани все-таки час від часу з'являється.

Платинова Буковина, Чернівці

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