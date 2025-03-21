



Зближення між Вашингтоном і Москвою з питань виборів в Україні викликає стурбованість - 24.03.2025 15:56

Україна злякалася, оскільки США та Росія наполягають на проведенні виборів, - пише Політико.

Українські офіційні особи побоюються, що зближення між Вашингтоном і Москвою може закрити їх від дискусій про майбутнє їхньої країни.

Москва приєдналася до Вашингтона у закликах до проведення виборів в Україні, що викликало занепокоєння в Києві, оскільки він намагається відбити повномасштабне вторгнення Росії, яке триває.

Дивовижне вирівнювання викликало в Україні побоювання, що російський президент Володимир Путін має на меті протиставити Київ і Вашингтон один одному щодо того, як завершити війну.

Минулими вихідними спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог сказав: "У більшості демократій вибори відбуваються навіть під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. Краса сильної демократії полягає в наявності більше ніж одного потенційного кандидата".



Москва, де Путін часто заявляв, що не визнає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером, у понеділок підійшла до Келлога, а речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у Москві, що «термін повноважень президента Зеленського закінчився».

Він зазначив, що «легітимізація керівництва України» буде необхідною в рамках будь-якого мирного процесу.

Київ, зі свого боку, побоюється, що проведення виборів на цьому етапі поставить під загрозу єдність України та відкриє країну для дестабілізуючих кампаній російського впливу.

Зауваження Келлога та швидке сприйняття їх Кремлем викликали тривогу.

Колишній український міністр, якому дозволили залишитися анонімним, щоб вільно обговорювати цю делікатну тему, сказав POLITICO, що «узгодженість виборів між Вашингтоном і Москвою викликає занепокоєння», додавши: «Я вважаю це першим доказом того, що Трамп і Путін погоджуються, що вони хочуть, щоб Зеленський пішов».

Кремль не уточнив, чи залежать мирні переговори від проведення в Україні виборів, і яку послідовність має на увазі Росія, але Москва заявила, що поки не буде встановлена ​​політична легітимність, остаточна угода не може бути досягнута. Крім того, Келлог не дав чіткої інформації щодо послідовності виборів і припинення бойових дій.

За даними Reuters, Келлог та інші офіційні особи Білого дому висунули ідею «підштовхнути Україну до згоди на вибори в рамках початкового перемир’я з Росією». Келлог був прихильником забезпечення справедливої ​​мирної угоди для України шляхом використання американської влади для впливу на Москву. Він стверджував, що США повинні продовжувати надсилати військову допомогу Україні та надати Києву гарантії безпеки, щоб запобігти подальшій російській агресії.

«Безпека та демократичні стандарти» Але зараз Україна не може провести вибори законно.

Відповідно до Конституції країни, вибори не можуть бути призначені під час війни, поки в Україні діє воєнний стан. Зеленський оголосив воєнний стан на початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, що призвело до перенесення запланованих президентських і парламентських виборів минулого року.

Експерти з питань виборів також ставлять під сумнів практичність і доцільність проведення виборів, оскільки країна бореться за своє виживання під постійними бомбардуваннями, а значна частина її населення переміщена в Україну чи за кордон.

"Україна повинна провести свої наступні вибори в той час, коли країна зможе гарантувати безпеку та демократичні стандарти цих виборів. Хоча це не може бути гарантовано під час поточної тотальної війни", - вважають експерти з виборів Пітер Ербен і Гіо Кобахідзе з Міжнародного фонду виборчих систем, некомерційної організації зі штаб-квартирою в США.

Незважаючи на це, Келлог сказав, що «вибори в Україні необхідні».

Келлог сказав, що вибори можуть відбутися до кінця року, особливо якщо буде досягнуто перемир'я з Росією, але додав, що такі голосування "потрібно провести".

Раніше Зеленський заявляв, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть досягнуті гарантії безпеки, щоб утримати Росію від будь-яких поновлення бойових дій.

На вихідних Зеленський застеріг від виключення США і Росії Києва з переговорів про припинення війни. «У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас — це небезпечно для всіх», — додав він.

У неділю Трамп заявив, що його помічники вже ведуть переговори з російською владою про припинення війни.

"Ми будемо говорити, і я думаю, що ми, можливо, зробимо щось важливе", - сказав Трамп журналістам у Білому домі. «Це має припинитися».

Платинова Буковина, Чернівці

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