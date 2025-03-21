Мьянма столкнулась с одним из самых разрушительных землетрясений в своей истории

- 28.03.2025 17:49
Мьянма столкнулась с одним из самых разрушительных землетрясений в своей истории

28 марта 2025 года Мьянма столкнулась с одним из самых разрушительных землетрясений в своей истории. Подземный толчок магнитудой 7,7 произошел в 12:50 по местному времени в округе Сикайн, недалеко от второго по величине города страны — Мандалая. ​

Масштаб разрушений и человеческие потери

Согласно официальным данным, число погибших достигло 1 700 человек, более 3 400 получили ранения, а около 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение нанесло значительный ущерб инфраструктуре: разрушены тысячи зданий, включая жилые дома, школы, больницы и мосты. Особенно пострадал Мандалай, где обрушились исторические сооружения и современные постройки. Толчки ощущались не только в Мьянме, но и в соседних странах — Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. ​

Реакция властей и международная помощь

В ответ на катастрофу правительство Мьянмы объявило чрезвычайное положение в пострадавших регионах. Несмотря на продолжающийся внутренний конфликт, оппозиционное Национальное единство (NUG) объявило о двухнедельном прекращении огня в зонах бедствия для облегчения гуманитарных операций. Международное сообщество оперативно отреагировало на трагедию: страны, включая Китай, Россию, Индию, Таиланд и Сингапур, направили спасательные и медицинские команды. Австралия выделила 2 миллиона австралийских долларов через Красный Крест для поддержки пострадавших. ​

Трудности спасательных операций

Спасательные работы осложняются повреждением ключевой инфраструктуры: разрушены мосты, дороги заблокированы оползнями, аэропорты выведены из строя. Местные жители часто вынуждены разбирать завалы вручную из-за нехватки тяжелой техники. Дополнительные сложности создают перебои в коммуникациях и экстремальная жара, достигающая 40 градусов по Цельсию. ​

Исторический контекст и сейсмическая активность региона

Мьянма расположена в сейсмически активной зоне, где сталкиваются Индо-Австралийская и Евразийская тектонические плиты. Это не первое разрушительное землетрясение в истории страны, однако нынешняя катастрофа стала самой мощной за последние десятилетия. Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках и рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности.​

Гуманитарная ситуация и потребности

Помимо непосредственных последствий землетрясения, население сталкивается с нехваткой продовольствия, чистой воды и медикаментов. Разрушение медицинских учреждений и нехватка медицинского персонала усугубляют ситуацию. Международные организации, включая ООН, призывают к срочной мобилизации ресурсов для предотвращения гуманитарной катастрофы. ​

Землетрясение в Мьянме стало трагедией национального масштаба, подчеркнувшей уязвимость страны перед природными катастрофами. Совместные усилия правительства, оппозиции, местных сообществ и международного сообщества необходимы для преодоления последствий бедствия и восстановления страны.​

 

Платинова Буковина


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