



У Лондоні закрили аеропорт Хітроу через пожежу на електропідстанції - 21.03.2025 12:31

У Лондоні закрили аеропорт Хітроу через пожежу на електропідстанції

Лондонський аеропорт Хітроу буде закрито 21 березня через пожежу на підстанції, яка забезпечує її електрику. Про це йдеться у повідомленні аеропорту.

"Для забезпечення безпеки наших пасажирів та працівників Хітроу буде закрито до 23:59 21 березня", - заявили в аеропорту. Пасажирам порадили відмовитися від поїздок до аеропорту та звернутися до своїх авіакомпаній за додатковою інформацією.

Пожежа сталася пізно ввечері 20 березня на електропідстанції на заході Лондона приблизно за два кілометри від аеропорту. В результаті без електрики залишилося понад 16 тисяч квартир та будинків. Близько 150 людей було евакуйовано з довколишніх будинків, повідомляє The Guardian. Причину пожежі поки не встановлено.

BBC News зазначає, що як мінімум 1351 рейс до Хітроу буде скасовано через закриття аеропорту. Десятки рейсів уже перенаправлені до інших аеропортів. Деякі рейси зі США розгорталися в повітрі та поверталися до пунктів відправлення.

Пожежа на підстанції у Лондоні

Хітроу — найбільший аеропорт Великобританії та один із найбільш завантажених у світі.

Лондонський аеропорт Хітроу закрили на добу через пожежу на підстанції. Причина пожежі владі невідома

Співробітник у фіолетовій уніформі розмовляє з людиною з валізою біля входу до закритого аеропорту "Хітроу"

Лондонський аеропорт «Хітроу» буде закритий протягом усього дня у п'ятницю через пожежу на підстанції, яка забезпечує її електрикою, повідомили в аеропорту. Причина пожежі невідома.

«У зв'язку з пожежею на електричній підстанції, яка живить аеропорт, у „Хітроу” спостерігаються значні перебої з електроенергією. Для забезпечення безпеки пасажирів та персоналу аеропорт буде закрито до 23:59 21 березня», - йдеться у повідомленні на сайті аеропорту.

«Пасажирам рекомендується утриматися від поїздок до аеропорту та зв'язатися зі своєю авіакомпанією для отримання додаткової інформації. Ми просимо вибачення за завдані незручності».

Близько 9.00 за місцевим часом пожежна служба Лондона повідомила, що пожежу на електропідстанції в Хейсі вдалося взяти «під контроль». У гасінні вогню беруть участь близько 70 пожежників. Також у повідомленні пожежної служби йдеться, що на підстанції спалахнув трансформатор.

"Хітроу" - найбільший аеропорт Лондона і останні кілька років залишається найбільш завантаженим у Європі.

Десятки авіакомпаній змушені були скасувати свої рейси до Лондона і через нього через пожежу на підстанції в «Хітроу».

Довідково:



Аеропорт Хітроу: найбільший авіавузол Великобританії

Аеропорт Хітроу (London Heathrow Airport) - це найбільший і найбільш завантажений аеропорт Великобританії, а також один із найбільш завантажених у світі. Він розташований у західній частині Лондона, приблизно за 24 кілометри від центру міста. Хітроу є ключовим авіаційним вузлом Європи та відіграє важливу роль у міжнародних авіаперевезеннях.

Історія аеропорту

Хітроу почав свою історію у 1929 році як невеликий аеродром, але його розвиток у сучасний аеропорт почався під час Другої світової війни, коли він використовувався у військових цілях. У 1946 році він був офіційно відкритий як цивільний аеропорт, і з того часу він стрімко розвивався, стаючи одним із провідних аеропортів світу.

Термінали та інфраструктура

Аеропорт Хітроу складається з чотирьох терміналів, що діють:

Термінал 2 (The Queen's Terminal) – відкритий після реконструкції у 2014 році, обслуговує рейси авіакомпаній Star Alliance.

Термінал 3 – використовується в основному для далекомагістральних рейсів, тут базуються такі авіакомпанії, як Emirates, Qantas та Virgin Atlantic.

Термінал 4 – обслуговує переважно рейси авіакомпаній SkyTeam та деяких інших міжнародних перевізників.

Термінал 5 – головний хаб для British Airways, відкритий у 2008 році.

Термінал 1 було закрито у 2015 році і більше не використовується.

Пасажиропотік та напрямки

Аеропорт Хітроу щорічно приймає понад 70 мільйонів пасажирів, з'єднуючи Лондон із більш ніж 180 напрямками по всьому світу. Це один із головних хабів для трансатлантичних рейсів, а також для подорожей до Азії, Близького Сходу та Африки.

Транспортне сполучення

Аеропорт має відмінне транспортне сполучення з Лондоном та іншими містами Великобританії:

Heathrow Express - найшвидший спосіб дістатися до центру Лондона (станція Paddington) всього за 15 хвилин.

Лінія метро Piccadilly Line – доступніший, але повільніший варіант, який займає близько 50 хвилин.

Автобуси та таксі – альтернативні способи пересування, включаючи експрес-автобуси National Express.

Сучасні технології та сервіс

Хітроу активно впроваджує інновації у сферу обслуговування пасажирів. Тут використовуються автоматизовані системи реєстрації, біометричні паспорти для прискореного проходження паспортного контролю та роботизовані системи керування багажем. Крім того, в аеропорту представлені численні магазини, ресторани, лаунжі преміум-класу та готелі.

Майбутнє аеропорту

Протягом багатьох років обговорюється проект будівництва третьої злітно-посадкової смуги, що дозволить збільшити пропускну спроможність аеропорту. Однак цей проект стикається з екологічними та правовими труднощами.

Цікаві факти

Хітроу - один із небагатьох аеропортів у світі, де пасажирам надаються безкоштовні візки для багажу.

Термінал 5 був визнаний найкращим аеропортовим терміналом у світі за версією Skytrax.

У середньому щохвилини з Хітроу вилітає або приземляється один літак.

Аеропорт Хітроу - це не просто транспортний вузол, а ціла інфраструктурна система, що забезпечує комфортне пересування мільйонів пасажирів. Завдяки високим стандартам обслуговування, технологічним інноваціям та зручному розташуванню, він залишається одним із найважливіших аеропортів світу.

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