



Модель Марія Ковальчук знайдена в Дубаї - 21.03.2025 10:28

У середині березня 2025 року у Дубаї стався інцидент із 20-річною українською моделлю Марією Ковальчук, яка привернула увагу міжнародної громадськості та ЗМІ. Дівчина була знайдена на узбіччі дороги з тяжкими травмами та без документів. Ситуація викликала безліч питань та припущень про те, що можна було б висловити.

Що сталося з моделлю Марія Ковальчук?

Марія Ковальчук прибула до Дубаї 15 лютого 2025 року для розвитку своєї модельної кар'єри. У соціальних мережах вона активно ділилася фотографіями та відео, демонструючи свою діяльність та участь у різноманітних заходах. 9 березня, у день свого 20-річчя, Марія відвідала вечірку, познайомилася з двома чоловіками, представленими як представники модельного бізнесу. Наступного дня вона повідомила матері, що має намір провести день у готелі з новими знайомими. За словами матері, голос доньки був розгублений, що викликало у неї компенсацію.

Зникнення та виявлення

Після останнього дзвінка 10 березня Марія припинила виходити на зв'язок. 11 березня вона мала вилетіти до Таїланду, але на рейс не приїхала, а її телефон було відключено. Рідні та близькі почали турбуватися та намагалися встановити її місцезнаходження. 19 березня, через дев'ять днів після отруєння, Марія виявила на узбіччі дороги в Дубаї з різноманітними змінами рук, ніг та голови. Вона була без документів та телефону, у критичному стані. Дівчину доправили до реанімації до найближчих лікарень, де вона перенесла кілька операцій. В даний час Марія не може говорити і трохи ворушить губами.



Пропозиції та розслідування

Родичі Марії підозрюють, що вона могла стати жертвою злочинця. Є версія, що дівчину можна було викрасти та викликати насильству, а потім викинути на дорогу. За даними деяких джерел, вечірки за участю місцевих шейхів є одним із способів обробки моделей, особливо у країнах СНД. За участь у таких заходах належить винагорода у розмірі 500 доларів. Проте існують ризики, пов'язані з безпекою, та випадки, коли дівчата потрапляли у неприємні ситуації.



Поліція Дубая здійснює розслідування інциденту. Правоохоронні органи намагаються встановити обставини події та знайти винних. Однак офіційних заяв у цій справі поки що не було.

Реакція громадськості

Випадок із Марією Ковальчук викликав широкий суспільний резонанс. У соціальних мережах та засобах масової інформації активно обговорюються можливі причини та обставини події. Багато хто висловлює співчуття злочинцям та їхнім сім'ям, а також закликає до ретельного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Проблеми безпеки моделей за кордоном

Інцидент з Марією Ковальчук знову порушив питання безпеки моделей, що відбувається за кордоном. Багато дівчат вирушають до інших країн у пошуках кар'єрних можливостей, але стикаються з проблемами, пов'язаними з ризиками, з недостатньою інформованістю про місцеві особливості та небезпеки соціального стану. Юрист Вікторія Корєтнік радить використовувати моделі обережності, ретельно перевіряти інформацію про плановані заходи та роботодавців, а також завжди повідомляти про свої плани та місцезнаходження.

Ситуація з Марією Ковальчук залишається під пильною увагою громадськості та відповідних органів. В надії на якнайшвидше відновлення дівчини та успішне завершення події, яка дозволить пролити світло на те, що сталося, і запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Платинова Буковина, Чернівці

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