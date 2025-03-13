



Могут ли отказать в отпуске, потому что война? - 13.03.2025 13:26

Могут ли отказать на работе в отпуске, потому что война?

Вопрос: может ли начальник мой отказать мне в отпуске на ребенка, я беременна?

Ответ юриста: В условиях военного положения работодатели имеют право отказать работникам в предоставлении большинства видов отпусков.

Это касается случаев, когда сотрудники привлечены к выполнению задач на объектах критической инфраструктуры.

Однако из этого правила есть исключения. В частности, работодатель не может отказать в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Как отмечено в статье 25 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», во время такого отпуска застрахованному лицу предоставляется материальная помощь. Это финансовое обеспечение компенсирует утрату заработной платы или дохода.

В Государственной службе Украины по труду уточнили, что пособие по беременности и родам назначается на основании надлежащим образом оформленного листка нетрудоспособности.

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