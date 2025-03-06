



Збій у системі призвів до серйозних затримок рейсів в аеропорту Женеви - 11.03.2025 15:28

Збій у комп'ютерній системі невідомого походження викликав перебої у роботі міжнародного аеропорту Женеви.

Про це повідомляє Report з посиланням на закордонні ЗМІ.

Внаслідок технічних проблем очікуються значні затримки рейсів.

На даний момент аеропорт приймає тільки ті літаки, які вже прямують до Женеви.

Причини збою наразі не встановлені.

Збій у системі спричинив серйозні затримки рейсів в аеропорту Женеви

Аеропорт Женеви зіткнувся з масштабними проблемами через технічний збій у системі, що призвело до значних затримок рейсів і створило хаос серед пасажирів. Інцидент, який стався вранці, викликав серйозні труднощі в обробці рейсів, що змусило адміністрацію аеропорту вжити екстрених заходів для нормалізації ситуації.

Причини збою та його наслідки

За попередньою інформацією, причиною інциденту став збій у програмному забезпеченні, яке контролює ключові процеси аеропорту – від управління польотами до реєстрації пасажирів і обробки багажу. Через несправність система перестала коректно обробляти дані, що спричинило затримки як у зльотах, так і в посадках повітряних суден.

Очевидці повідомляють, що вже в перші години після виявлення несправності в терміналі утворилися великі черги, оскільки реєстрація пасажирів та проходження контролю безпеки значно сповільнилися. Деякі пасажири були змушені чекати кілька годин, перш ніж отримали змогу продовжити подорож.

Реакція адміністрації та авіакомпаній

Адміністрація аеропорту оперативно повідомила пасажирів про ситуацію та порадила стежити за оновленнями у режимі реального часу через офіційний сайт та мобільні додатки авіакомпаній. Водночас авіаперевізники почали організовувати перерозподіл пасажирів, а деяким з них запропонували альтернативні рейси або перенесення подорожі на інший день.

Представники аеропорту заявили, що фахівці технічної служби працюють над усуненням несправності. Тим не менш, повне відновлення нормальної роботи зайняло кілька годин, що спричинило ефект доміно – через затримку рейсів у Женеві змінився графік польотів в інших містах.

Вплив на пасажирів та економічні наслідки

Подібні збої несуть не лише незручності для пасажирів, а й значні економічні втрати для авіакомпаній та самого аеропорту. Масові затримки призводять до додаткових витрат на обслуговування літаків, компенсацій пасажирам та перебронювання квитків.

Деякі пасажири, які летіли з пересадкою, не змогли вчасно пересісти на свої наступні рейси, що спричинило додаткові витрати на нові квитки та проживання в готелях. Такі ситуації викликають хвилю невдоволення серед клієнтів і можуть негативно вплинути на репутацію аеропорту та авіакомпаній.

Заходи для запобігання подібним інцидентам у майбутньому

Після усунення проблеми адміністрація аеропорту Женеви оголосила про намір провести детальний аналіз причин збою, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Зокрема, планується вдосконалення програмного забезпечення та підвищення рівня кібербезпеки.

Авіаційні експерти зазначають, що подібні збої можуть бути спричинені не лише внутрішніми проблемами в системах аеропорту, а й зовнішніми факторами, такими як кібератаки або несправності в глобальних системах управління повітряним рухом.

Хоча аеропорт Женеви поступово повернувся до нормального режиму роботи, цей інцидент ще раз підкреслив важливість надійності інформаційних систем у транспортній сфері. Будь-який збій може спричинити масштабні наслідки, тому авіаційна галузь має постійно вдосконалювати технологічні рішення, щоб забезпечити безперебійну роботу аеропортів та комфорт пасажирів.

Платинова Буковина, Чернівці

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