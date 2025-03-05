



В Черновицком регионе выплатили почти 800 тысяч гривен компенсации за трудоустройство ВПЛ - 07.03.2025 10:37





В Черновицком регионе получали почти 800 тысяч гривен компенсации за трудоустройство ВПЛ

С начала текущего года 19 предприятий Черновицкой области воспользовались государственной программой поддержки и обеспечили работой 29 внутренне перемещенных лиц, что позволило получить компенсацию почти на 800 тыс. человек. грн. По информации областного центра занятости, данная инициатива направлена ​​на снижение финансовой нагрузки на работодателей и стимулирование социальной интеграции перемещенных граждан в локальную экономику.

По условиям программы, за каждого вовлеченного в работу ВПЛ работодатель получает компенсацию, размер которой соответствует установленной законом минимальной заработной плате. Выплата начисляется для каждого лица, за которое уплачен единый взнос в общеобязательное государственное социальное страхование, которое длится в течение военного периода с последующим продлением еще на 30 календарных дней после его завершения.



Важно отметить, что общий срок предоставления компенсации не превышает трех месяцев со дня трудоустройства. В случае, когда в число трудоустроенных лиц входят внутренне перемещенные граждане с инвалидностью, этот период длится до шести месяцев. Такой подход позволяет обеспечить дополнительное время для адаптации на рынке труда и способствует более эффективной интеграции в рабочую силу.

Заявку на получение компенсации можно подать только через пять рабочих дней после принятия внутри перемещенного лица на работу. В то же время, крайний срок подачи документов установлен в шесть месяцев со дня его трудоустройства, что гарантирует достаточно времени для оформления необходимых бумаг.

Для удобства работодателей процесс подачи заявления организован как онлайн через сервис Портал Действие, так и в офлайн-режиме в ближайших центрах занятости. Эта возможность позволяет каждому предприятию выбрать наиболее удобный способ взаимодействия с держащими структурами.

По словам представителей областного центра занятости, реализация этой программы является весомой поддержкой для бизнеса в условиях военного часа. Государство стремится стимулировать активную судьбу работодателей в социальной политике, уменьшая финансовую нагрузку на предприятия и способствуя созданию стабильных условий для трудоустройства внутри перемещенных лиц.



Таким образом, реализация данной инициативы способствует не только социальной интеграции ВПЛ, но и оказывает положительное влияние на экономическое развитие региона. Предприятия, привлекающие перемещенных граждан к рабочему процессу, получают не только финансовую компенсацию, но и стимул к дальнейшему развитию, что в условиях современных вызовов чрезвычайно важно.

Платиновая Буковина, Черновцы

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