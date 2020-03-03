



Оренда авто у Чернівцях: бедьте обережні! - 03.03.2025 20:56





Шахрайська схема оренди авто: у Чернівцях викрили зловмисника

У Чернівцях правоохоронці викрили чоловіка, який ошукував людей під виглядом оренди автомобіля. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Як працювала схема?

Наприкінці минулого року 29-річний чернівчанин опублікував оголошення в інтернеті про здачу в оренду легкового автомобіля Ford Fiesta. Він встановив вартість послуги на рівні 7000 гривень, пропонуючи потенційним клієнтам передоплату.

На оголошення відгукнувся 19-річний мешканець області, який перерахував зазначену суму на рахунок псевдоорендодавця. Однак після отримання грошей шахрай зник – він перестав відповідати на дзвінки та повідомлення, а згодом видалив оголошення.

Затримання афериста

Отримавши заяву від потерпілого, співробітники поліції та кіберполіції провели розслідування та встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець, який уже мав судимість за аналогічні злочини.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Слідчі продовжують встановлювати можливих інших потерпілих, які могли постраждати від дій шахрая.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними при оренді транспортних засобів через інтернет, перевіряти документи орендодавців та уникати передоплат без гарантій.

Платинова Буковина Чернівці

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