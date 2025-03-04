ДБР завершило розслідування щодо посадовців Чернівецької митниці, через недбалість яких держбюджет міг втратити 45,5 млн гривень

- 04.03.2025 17:18

ДБР завершило розслідування щодо посадовців Чернівецької митниці, через недбалість яких держбюджет міг втратити 45,5 млн гривень
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо п’яти посадовців Чернівецької митниці, чия недбалість могла завдати державі збитків на 45,5 млн гривень.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Встановлено, що у серпні 2022 року, під час оформлення імпорту одягу з Туреччини митники не перевірили правдивість даних, зазначених у документах. Через це вантаж незаконно звільнили від обов’язкових митних платежів на понад 40 млн грн.

Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців замовник товару таки сплатив до держбюджету 45,5 млн гривень податків.

Посадовців обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ДБР Чернівці

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