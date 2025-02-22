



Припинення підтримки США Україні: що буде, прогноз - 01.03.2025 14:58

Можливе припинення підтримки США Україні: Що це означає для війни? Роздивимося повну ситуацію та можливі варианти розвитку подій та наслідки.

На тлі наближення президентських виборів у США питання продовження військової та фінансової допомоги Україні стало однією з ключових тем міжнародної політики. Дональд Трамп, який є головним конкурентом чинного президента Джо Байдена, неодноразово заявляв, що у разі перемоги може скоротити або припинити підтримку Києва. Це викликає серйозні побоювання як в Україні, так і серед її союзників у Європі.

Як може розвиватись ситуація, якщо США справді зупинять допомогу Україні? Які можливі наслідки для війни та майбутнього країни?

1. Чому США можуть припинити підтримку України?

Політична боротьба у США

Упродовж майже двох років Конгрес США продовжував голосувати за надання Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Однак останнім часом це стало викликати дедалі більше розбіжностей між демократами та республіканцями.

Республіканці, особливо прихильники Дональда Трампа, виступають за скорочення допомоги, аргументуючи це тим, що "Америка не повинна втручатися у чужі війни", а гроші краще спрямувати на внутрішні потреби. У свою чергу, демократи на чолі з Байденом вважають, що підтримка України — це не лише захист демократії, а й стратегічний інтерес США, оскільки ослаблення Росії відповідає їх глобальним цілям.

Втома Заходу від війни

У міру зволікання конфлікту серед західних країн наростає втома. Багато союзників України стурбовані тим, що військові дії можуть тривати роками, а єдиного бачення перемоги Україна та її партнери не мають. США як один із головних постачальників озброєнь може переглянути свою роль, особливо якщо новий президент вирішить зосередитися на внутрішніх проблемах.

Економічні причини

Американська економіка також зазнає тиску через високі витрати на підтримку України. Хоча більшість військової допомоги є постачання американських збройових компаній, що стимулює економіку США, частина суспільства не підтримує такі витрати на тлі зростання інфляції та інших внутрішніх проблем.

2. Що станеться, якщо США припинять підтримку України?

Скорочення військової допомоги

США – головний постачальник зброї та боєприпасів для України. Якщо допомогу буде зупинено, Збройні Сили України зіткнуться з нестачею найважливіших ресурсів, включаючи ракети, артилерійські снаряди, бронетехніку та системи ППО.

Це особливо критично, оскільки Україна зараз покладається на західні постачання у своїй боротьбі проти російської агресії. Без них захистити територію країни стане значно складніше.

Ослаблення позицій України на фронті

Україна продовжує вести активні бойові дії, прагнучи відбити окуповані території. Однак без американської підтримки її можливості різко скоротяться. Росія, навпаки, зможе скористатися цією ситуацією та розпочати нові наступи, використовуючи свої мобілізаційні ресурси та збільшивши виробництво озброєнь.

Падіння морального духу

Українці звикли розраховувати на підтримку Заходу, і припинення допомоги з боку США може завдати удару по моральному стану армії та суспільства. Це також дасть Росії можливість просувати свої пропагандистські наративи про те, що "Захід кидає Україну".

Реакція Європи

Деякі європейські країни, включаючи Німеччину, Францію та Польщу, вже заявили, що продовжать підтримувати Україну, навіть якщо США скоротять свою допомогу. Однак вони не зможуть самотужки замінити американські постачання зброї. Це поставить Європу перед складним вибором: збільшити витрати на підтримку України чи спробувати переконати Київ розпочати переговори з Москвою.

3. Можливі сценарії розвитку подій

Сценарій 1: Часткове скорочення допомоги

Замість повного припинення США можуть зменшити обсяги військової допомоги, залишаючи лише базову підтримку. У цьому випадку Україні доведеться шукати нові джерела озброєнь та технологій, наприклад, у Європі.

Сценарій 2: Повна відмова від допомоги

Якщо США повністю відмовляться від підтримки України, то Києву буде украй складно продовжувати військові дії в тому ж темпі. Це може спричинити заморожування конфлікту або навіть змусити Україну піти на переговори з Росією на невигідних умовах.

Сценарій 3: Пошук нових союзників

Україна може активізувати співпрацю з іншими країнами, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину та навіть країни Азії. Однак жодна з них не зможе поодинці замінити США як основний донор зброї.

4. Можливість дипломатичного рішення

Якщо США припинять підтримку, дипломатичне врегулювання може стати вірогіднішим сценарієм. Росія може спробувати використати цей момент для нав'язування своїх умов. Однак Україна навряд чи погодиться на переговори, якщо вони призведуть до втрати суверенітету чи територій.

Питання про припинення підтримки США залишається відкритим і багато залежатиме від результатів президентських виборів 2024 року. Якщо Байден залишиться при владі, допомога швидше за все продовжиться. Якщо переможе Трамп, Україна зіткнеться з новим викликом, та їй доведеться шукати альтернативні шляхи захисту своєї незалежності.

Таким чином, майбутнє підтримки України США залежить від політичних рішень у Вашингтоні. Якщо допомогу буде скорочено або припинено, це послабить військовий потенціал України та створить загрозу для продовження війни. Однак Київ, як і раніше, має підтримку Європи і шукає нові способи захисту своїх інтересів.

Україна сподівається, що Захід не залишить її віч-на-віч з Росією, але політична реальність може внести свої корективи.

Автор: Політичний оглядач порталу Платинова Буковина Андрій Коваль

Платинова Буковина, Чернівці

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