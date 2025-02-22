



Дональд Трамп та Володимир Зеленський: Політична лайка на тлі війни - 28.02.2025 11:46

Конфлікт між колишнім президентом США Дональдом Трампом та чинним президентом України Володимиром Зеленським набирає обертів. Їхні словесні суперечки привернули увагу світових ЗМІ та стали ще одним прикладом непростих відносин між політиками на тлі війни в Україні та підтримки Заходу.

Початок конфлікту

Ворожі заяви розпочалися після того, як Трамп вкотре розкритикував американську допомогу Україні. Він звинуватив Зеленського в тому, що той ніби "грає на Байдені як на скрипці", маніпулюючи США задля отримання фінансової та військової допомоги. Також він поставив під сумнів чесність українського уряду, натякаючи на те, що значна частина західних грошей просто зникає.

Крім того, Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів", натякаючи на відстрочку президентських виборів в Україні через воєнний стан. Він наголосив, що український лідер має "швидше провести вибори", інакше його легітимність буде під питанням.

Відповідь Зеленського

Реакція Зеленського була швидкою. В інтерв'ю CNN він заявив, що Трамп живе у світі дезінформації, який формують російські наративи. Президент України наголосив, що якщо Трамп справді хоче закінчити війну, він має розібратися у реальному стані справ, а не повторять російські тези.

Також Зеленський зазначив, що жодних 350 мільярдів доларів, про які говорив Трамп, Україна не отримувала. Фактично, загальна допомога в США значно менша за цю суму, а більша частина цих грошей йде не Києву напряму, а американським виробникам зброї.

Роль Росії у конфлікті

Цікаво, що суперечка між Трампом та Зеленським вигідна Росії. Російські ЗМІ активно підхопили слова колишнього президента США, використовуючи їх як аргумент на користь своїх пропагандистських наративів. Москва давно намагається показати, що допомога Україні є неефективною, а корупція в українському уряді руйнує довіру Заходу.

Крім того, Трамп натякнув, що Росія має "козирі в переговорах", оскільки вона "захопила велику територію". Ці заяви викликали на сполох серед союзників України, оскільки вони можуть свідчити про готовність Трампа піти на поступки Путіну у разі його повернення до Білого дому.

Політичні наслідки

Перепалка між Трампом та Зеленським – це не просто особистий конфлікт, а відображення різних поглядів на майбутнє підтримки України. Якщо Трамп повернеться до влади у 2025 році, то він може переглянути політику США щодо Києва, скоротив чи повністю припинив військову допомогу.

Водночас Байден та демократи продовжують підтримувати Україну та засуджують позицію Трампа. Політична боротьба в США багато в чому визначить, якою буде Україна розраховувати на довгострокову підтримку Вашингтона.

Конфлікт між Трампом та Зеленським – це не просто обмін шпильками, а серйозний політичний сигнал. Подальша підтримка України з боку США залежить від результату президентських виборів 2024 року. Якщо Трамп повернеться до Білого дому, Києва, можливо, доведеться шукати нові джерела допомоги та готуватися до складних переговорів.

Автор: Політичний оглядач порталу Платинова Буковина Андрій Коваль

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