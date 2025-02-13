Відійшла у вічність неймовірна людина Людмила Володимірівна Кондрук- 21.02.2025 23:31
З глибоким сумом і невимовним болем повідомляємо про втрату Людмили Володимирівни Кондрук, чудової людини, неймовірної жінки, талановитої рестораторки та незмінної директорки ресторану "Брізоль". Вона була не лише натхненником і рушієм цього закладу, а й його серцем, душею та справжньою берегинею гостинності.
Людмила Володимирівна присвятила своє життя створенню атмосфери тепла, затишку та вишуканого смаку. Її гостинність була безмежною, а турбота про кожного відвідувача – щирою і сердечною. Вона не просто керувала рестораном Кварц, а потім дуже новаторським та сучасним рестораном Брізоль, – вона наповнювала його життям, дарувала всім любов до кулінарного мистецтва і створювала місце, куди люди приходили не лише по смачні страви, а й за відчуттям гостинності.
Енергія Людмили Володимирівни, невичерпний оптимізм і вміння надихати залишаться у пам’яті всіх, хто мав честь знати її особисто. Колектив порталу "Платинова Буковина" ресторану "Брізоль", друзі, рідні, всі чернівчани та гості міста Чернівці пам’ятатимуть Людмилу Володимирівну Кондрук, як жінку, яка була професіоналом з великої літери, завжди була готова допомогти, підтримати та розділити з оточуючими свою мудрість.
Ми висловлюємо найглибші співчуття рідним і близьким Людмили Володимирівни. У цей тяжкий час ми розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами. Нехай світлі спогади про неї приносять вам втіху, а її добра душа знайде спокій у вічності.
Ми також хочемо висловити щиру вдячність Людмилі Володимирівні за багаторічну співпрацю з нашим колективом.
Смерть Людмили Володимирівни – це велика втрата для всіх нас. Світ став трішки сумнішим без її сяючої посмішки, доброго слова і невтомної праці. Та її спадщина житиме в серцях тих, кого вона надихала, кому дарувала частинку себе кожного дня.
Світла пам’ять Вам, дорога Людмило Володимирівно. Ви назавжди залишитесь у наших серцях…
Колектив порталу "Платинова Буковина"
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