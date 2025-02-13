



Россия имеет козыри против Украины. Прав ли Трамп про Россию? Что Трамп сказал про Россию и Украину? - 20.02.2025 07:47

Вопрос: правда ли что Россия иммет козыри против Украины перед Трампом? Правда ли, что Трамп считает, что Россия имеет "козыри" в переговорах по Украине. Правда ли, что Трамп поддерживает Путина в 2025 году?

Ответ: Бывший президент США Дональд Трамп вновь высказался о войне в Украине, заявив, что Россия обладает преимуществом в переговорах, поскольку ей удалось захватить значительные территории. Его слова вызвали широкий резонанс, особенно на фоне недавнего обмена заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что сказал Трамп?

По данным BBC, Трамп сделал свое заявление во время полета обратно в Вашингтон после выступления на инвестиционной встрече во Флориде. Он подчеркнул, что Москва имеет «козыри» в возможных переговорах по Украине, так как контролирует значительную часть украинских территорий.

«Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно так думаю. Я думаю, что у них немного есть козыри, потому что они захватили большую территорию. У них есть козыри», — заявил Трамп.

На вопрос журналистов, действительно ли он верит, что Россия стремится к миру, Трамп ответил утвердительно.

Почему это заявление вызвало реакцию?

Эти слова прозвучали вскоре после того, как украинский президент Владимир Зеленский публично раскритиковал Трампа, обвинив его в том, что он живет «в дезинформационном пространстве». Зеленский также выразил обеспокоенность тем, что позиция Трампа может сыграть на руку России.

Трамп в свою очередь подверг сомнению популярность Зеленского среди украинцев, вновь акцентировав внимание на том, что в Украине не проводятся выборы.

Политический контекст: что стоит за словами Трампа?

Дональд Трамп остается одним из главных претендентов на пост президента США от Республиканской партии. Его позиция по Украине существенно отличается от нынешней политики Вашингтона: он неоднократно заявлял, что намерен быстро «закончить войну», однако не уточнял, каким именно способом.

Главные моменты, которые можно выделить в риторике Трампа:

Скептицизм по поводу дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.

Призывы к переговорам с Россией.

Намек на возможность уступок со стороны Украины в обмен на завершение конфликта.

По сути, его заявление о «козырях» России в переговорах может свидетельствовать о том, что он рассматривает вариант урегулирования конфликта с учетом территориальных завоеваний Москвы.

Ответ Зеленского и официального Киева

Украинские власти неоднократно заявляли, что переговоры с Россией возможны только после полного вывода российских войск с оккупированных территорий. Комментируя слова Трампа, Владимир Зеленский отметил, что подобные заявления лишь подыгрывают Москве и не способствуют реальному прекращению войны.

Зеленский также подчеркнул, что Украина продолжает рассчитывать на поддержку США, независимо от исхода президентских выборов.

Реакция международного сообщества

Заявление Трампа вызвало волну критики как среди представителей Демократической партии, так и среди некоторых республиканцев, которые выступают за продолжение поддержки Украины.

В Европе также выразили обеспокоенность риторикой Трампа, поскольку его потенциальное возвращение в Белый дом может кардинально изменить подход США к украинскому вопросу.

Что дальше?

Слова Трампа в очередной раз подчеркивают его намерение пересмотреть политику США в отношении Украины в случае победы на выборах. Однако пока остается открытым вопрос, какие конкретные шаги он предпримет, если действительно вернется в Белый дом.

Очевидно одно: его позиция уже влияет на общественное мнение и дискуссии как в США, так и в Европе. Если Трамп продолжит настаивать на переговорах с учетом захваченных территорий, это может привести к серьезным изменениям в дипломатическом курсе Запада.

Трамп раскритиковал Зеленского: обвинения в диктатуре и пропавших средствах

Бывший и новый президент США Дональд Трамп вновь сделал резкое заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому. В интервью американским СМИ он назвал украинского лидера «диктатором без выборов», а также заявил, что тот «играл на Байдене как на скрипке». Трамп намекнул, что Украина должна как можно быстрее провести выборы, а также выразил сомнение по поводу прозрачности использования финансовой помощи США.

Главные заявления Трампа

Дональд Трамп неоднократно выражал скепсис относительно дальнейшей финансовой поддержки Украины. В этот раз он отметил, что Зеленский, по его мнению, не спешит с проведением выборов, и поставил под сомнение, действительно ли помощь, предоставленная Вашингтоном, используется по назначению.

Основные тезисы заявления Трампа:

Он назвал Зеленского "диктатором без выборов", имея в виду, что в Украине не проводятся президентские выборы из-за военного положения.

Бывший президент США заявил, что Зеленский «играл на Байдене как на скрипке», имея в виду, что украинский лидер якобы удачно использует администрацию Байдена для получения финансовой помощи.

Трамп также заявил, что президент Украины якобы признает факт коррупции, и что «половина денег, которые США послали Украине, исчезла».

Противоречивые заявления о финансовой помощи

Отдельно Трамп упомянул цифру в 350 миллиардов долларов, намекая, что значительная часть этих средств могла быть использована не по назначению. Однако официально Соединенные Штаты предоставили Украине значительно меньшую сумму помощи, что подтвердил сам Зеленский.



По словам президента Украины, подобные заявления являются частью политической дезинформации, а реальная финансовая поддержка значительно меньше, чем называет Трамп. Владимир Зеленский подчеркнул, что все предоставленные США средства были использованы прозрачно и в соответствии с международными стандартами.

Реакция Украины: Зеленский ответил Трампу

В ответ на обвинения Дональда Трампа президент Владимир Зеленский заявил, что бывший лидер США живет в мире дезинформации. Его слова процитировало американское издание CNN.

Зеленский подчеркнул, что Украина ведет войну за свое существование и нуждается в поддержке союзников, поэтому все предоставленные ресурсы направляются на оборону страны. Также он напомнил, что в 2024 году в Украине не могут проводиться выборы из-за введенного военного положения, отвечающего конституционным нормам.

Политический контекст заявления Трампа

Дональд Трамп является основным претендентом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году. Его позиция по отношению к Украине уже давно известна: он неоднократно заявлял, что хочет прекратить оказание военной помощи Киеву и выступал за «мирное соглашение» с Россией.

Это заявление является очередным свидетельством того, что в случае возвращения Трампа в Белый дом политика США по Украине может кардинально измениться. Он отмечает необходимость «договариваться» с Россией, а не продолжать поддержку Украины, что вызывает беспокойство среди союзников Киева.

Последние заявления Дональда Трампа по поводу Владимира Зеленского и финансовой помощи Украине вызвали широкий резонанс в политических кругах. Они демонстрируют его скептическое отношение к поддержке Киева и намекают на возможные изменения во внешней политике США в случае его возвращения к власти.

Зеленский, в свою очередь, отверг обвинения в коррупции и подчеркнул, что подобные заявления являются частью политической борьбы, направленной на дискредитацию Украины на международной арене.



Иван Хохлов, обозреватель https://bukovina.biz.ua/

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