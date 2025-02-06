Чому на Масляну печуть млинці?- 06.02.2025 20:42
Запитання: Чому на Масляну печуть млинці?
Відповідь: Млинці символізують сонце — кругле, рум'яне та тепле. Печенням млинців люди висловлювали надію на швидкий наступ весни та теплих днів.
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