Мийки високого тиску Karcher: переваги та різновиди

- 13.02.2025 16:34

 Класичне виконання мийок високого тиску представлене у вигляді пристрою, розробленого для прибирання прибудинкової території, очищення архітектурних споруд, миття автомобілів, техніки та спецтехніки. Основою миття є струмінь води під високим тиском, що дозволить гарантувати високу ефективність очищення поверхонь та покриттів.

Процедура використання проста, адже алгоритм передбачає підключення техніки до електромережі, водопроводу та з наступним включенням самого апарату. Тому мийка високого тиску Karcher не просто ефективна у роботі, а й максимально проста. Дотримання правил експлуатації дозволить використовувати таке рішення багато років.

Різновиди мийок

Виробник розуміє потреби покупців та бюджети на покупку, тому є поділ мийок на класи та види залежно від призначення та функціоналу:

1. K2. Мийки початкового рівня відрізняються низькою вартістю, а більшість деталей у конструкції виготовляються із пластику. Вони мобільні, не споживають багато електроенергії, відмінно справляються з чищенням садових меблів та велосипедів. Продуктивність невисока – 360 л/год, а безперервна робота можлива лише на рівні 10-15 хвилин. Потужність – 1,4 кВт, а шланг має довжину 6 метрів;

2. К3. Також мийка початкового рівня, але можна швидко помити автомобілі невеликих габаритів. Продуктивність 380 л/год, а робочий тиск 120 бар. На вході максимальна температура має бути 40 градусів. Потужність – 1,6 кВт. Але такі мийки не підходять для тривалого миття автомобілів;

3. К4. Відмінне рішення для миття автомобіля з продуктивністю 420 л/год та робочим тиском 130 бар. Через високе навантаження передбачене рідинне охолодження. Функціонал передбачає систему Plug 'n' Clean, за допомогою якої йде забір миючого засобу. Допускається регулювання тиску, дозволяючи очищати будь-які поверхні;

4. К5. Повноцінна мийка в домашніх умовах з продуктивністю 500 л/год та тиском до 150 бар. У піковому навантаженні споживання електроенергії 2,1 кВт. Унікальне доповнення – пістолет Full Control Plus, за допомогою якого можна дозувати миючу речовину;

5. К7. Найбільш потужні апарати з продуктивністю до 600 л/год та робочим тиском 180 бар. Шланга на 10 метрів достатньо для виконання будь-яких завдань. Температура води зросла до 60 градусів.

Виходячи з набору варіантів, будь-які завдання та цілі будуть задоволені за допомогою цих пристроїв.

Причини популярності мийок Karcher

Висока якість від німецького виробника гарантується за рахунок використання перевірених та надійних елементів. Найширший спектр розв'язуваних завдань дозволить зробити апарат універсальним як у домашніх умовах, так і у бізнесі. За необхідності розширення функціоналу можна докупити різноманітні аксесуари та додаткові елементи.

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