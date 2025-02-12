Что означает каждый день Масленицы?

- 12.02.2025 15:11

Традиции Масленичной недели
Масленица длится семь дней, и каждый из них имеет свое название и традиции:

Понедельник – встреча Масленицы. Начинались приготовления к празднику, устанавливали чучело Масленицы – соломенную куклу, которую сжигали в конце недели.

Вторник – заигрыши. Молодежь устраивала гулянья, а парни присматривались к девушкам – традиционно в этот период начинались смотрины невест.

Среда – лакомка. В этот день тещи накрывали богатый стол и угощали зятьев блинами, показывая свое расположение.

Четверг – широкий разгуляй. Наступало время массовых народных гуляний: кулачные бои, катания на санях, хороводы, театрализованные представления. Работать было запрещено.

Пятница – тещины вечера. Теперь зять приглашал тещу в гости и должен был показать себя гостеприимным хозяином, угощая ее блинами.

Суббота – золовкины посиделки. Молодые жены приглашали в гости сестер своих мужей, готовили угощения и дарили подарки.

Воскресенье – Прощеное воскресенье. Главный день Масленицы. Люди просили друг у друга прощения, сжигали чучело зимы, символически прощаясь с трудностями и невзгодами прошлого года.

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