



Довічне ув’язнення для подружжя в Німеччині за вбивство українок з метою викрадення дитини - 10.02.2025 15:32

Німецький суд виніс вирок подружжю, яке скоїло жахливий злочин – вбивство двох українських біженок, матері та бабусі новонародженої дівчинки, яку зловмисники планували викрасти й видати за власну дитину.

Суд у Мангеймі, що на південному заході Німеччини, визнав злочин особливо тяжким, що практично унеможливлює дострокове звільнення навіть після 15 років відбуття покарання.

Мотивація злочину

Під час слухань у січні обвинувачені зізналися у вбивстві 27-річної українки та її 51-річної матері. Як повідомляє агенція dpa, вони пояснили, що після низки невдалих спроб завагітніти та лікування від безпліддя вирішили викрасти дитину українки, видавши її за свою.

«Я шкодую про все, що зробив», – заявив чоловік під час судового засідання. Його дружина додала: «Я зробила жахливу помилку».

Хронологія злочину

Про зникнення українок стало відомо на початку березня 2024 року.

12 березня у річці Рейн біля Гоккенгайма виявили тіло 27-річної Маргарити Разаз.

19 березня водолази знайшли тіло її матері, 51-річної Марини Стеценко, в озері неподалік Бад-Мінгольсгайма.

Донька Маргарити, новонароджена Міа, на момент трагедії була лише п’ять тижнів.

Хто обвинувачені?

Справу розглядали щодо подружжя – Інни та Марко, які планували викрадення дитини.

Інна, 43 роки – уродженка Росії, працювала на адміністративній посаді.

Марко, 44 роки – громадянин Німеччини, працював м’ясником.

У них було троє синів та троє собак. Сусіди описували пару як «зразкових» батьків та приємних людей.

Як скоїли вбивство?

За версією слідства, 6 березня 2024 року подружжя під час зустрічі в ресторані підсипало жінкам у напої седативні препарати.

Коли Марині стало зле, вони запропонували відвезти її до лікарні, а Маргариту з дитиною повезли до свого дому.

Марко вбив Марину біля озера в Бад-Шенборні, кілька разів ударивши її по голові.

Потім подружжя повідомило Маргариті, що її мати в лікарні після серцевого нападу.

Згодом Марко вбив і Маргариту – наніс їй щонайменше три удари по голові та спробував спалити тіло.

Після цього пара забрала немовля та повезла додому.

Хто були жертви?

Маргарита Разаз та її мати Марина Стеценко родом із Полтавщини, але жили в Харкові. У 2023 році, коли Маргарита вже була вагітною, вони вирушили до Словаччини, а згодом переїхали до Німеччини, де отримали тимчасовий захист і жили в притулку для біженців.

Цей трагічний випадок шокував як українську, так і німецьку спільноту. Судова система Німеччини винесла найсуворіший вирок, забезпечивши справедливе покарання винним.

Платинова Буковина

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