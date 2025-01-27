Буковинські поліцейські повідомили чоловіку про підозру у шахрайському заволодінні понад півмільйона гривень державних коштів

- 03.02.2025 14:25
Буковинські поліцейські повідомили чоловіку про підозру у шахрайському заволодінні понад півмільйона гривень державних коштів

Псевдопідприємець підшукав персональні дані внутрішньо-переміщених осіб, яких нібито працевлаштував, а в подальшому отримував від держави компенсацію витрат на оплату праці. Фігурант таким чином незаконно заволодів держвиплатами на суму понад 520 тисяч гривень. За скоєне порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протиправну діяльність 44-річного уродженця Донецької області викрили співробітники Чернівецького районного управління поліції спільно з оперативниками обласного управління Департаменту стратегічних розслідувань НПУ під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що фігурант, діючи за довіреності від ФОПа однієї місцевої будівельної фірми, отримав реквізити для входу та авторизації в її електронному кабінеті. В подальшому, чоловік вивідав конфіденційну інформацію про майже 40 внутрішньо-переміщених осіб, яких він нібито працевлаштував та подав заявки на їхні імена з метою отримання компенсації виплат на оплату праці.

Таким чином, донеччанину вдалося шахрайським шляхом заволодіти державними виплатами на суму понад 520 тисяч гривень. Крім цього поліцейські з’ясували, що чоловік раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів.

Наразі слідчі поліції, на підставі зібраних доказів, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: псевдо ФОП

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