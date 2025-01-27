



Как правильно тушить капусту - 27.01.2025 17:41

Как легко и вкусно потушить капусту: три простых рецепта

Тушеная капуста — это универсальное блюдо, которое особенно приятно готовить в холодное время года. Она сочетается с мясом, грибами или просто подается как самостоятельное блюдо. Вот три рецепта, которые точно порадуют вас своим вкусом.

Тушеная капуста с мясом

Классический вариант, который сочетает в себе сочность капусты и насыщенный вкус мяса. Для приготовления понадобятся:

500 г капусты;

300 г свинины или говядины;

1 луковица;

1 морковь;

2 помидора;

растительное масло;

специи по вкусу.

Нарежьте мясо небольшими кусочками.

Лук измельчите кубиками, морковь натрите, а помидоры нарежьте дольками.

Обжарьте мясо на сковороде до золотистой корочки.

Добавьте лук, морковь и помидоры, готовьте до мягкости овощей.

Всыпьте нарезанную капусту, добавьте специи и перемешайте.

Тушите под крышкой около 40 минут, периодически помешивая.

Капуста тушеная с грибами

Идеальный вариант для тех, кто предпочитает блюда без мяса. Для этого рецепта нужны:

средний кочан капусты;

200 г шампиньонов;

1 луковица;

2 моркови;

растительное масло;

стакан воды;

специи по вкусу.

Нарежьте капусту соломкой, лук и морковь — кубиками, грибы — на четвертинки или половинки.

В мультиварке включите режим «Жарка», налейте масло и обжарьте лук с морковью до мягкости.

Добавьте грибы и готовьте, пока они не подрумянятся.

Всыпьте капусту, приправьте специями и влейте воду.

Закройте мультиварку и переключите на режим «Тушение». Готовьте до полной мягкости капусты.

Тушеная квашеная капуста

Этот рецепт получается особенно насыщенным и ароматным, стоит попробовать! Для него понадобятся:

500 г квашеной капусты;

500 г свинины или говядины;

2 луковицы;

1 морковь;

2 помидора;

2-3 зубчика чеснока;

растительное масло;

специи.

Нарежьте мясо небольшими кусочками и обжарьте до румяной корочки.

Добавьте натертую морковь и измельченный лук, готовьте до мягкости.

Всыпьте нарезанные помидоры, продолжайте тушить.

Промойте квашеную капусту, чтобы убрать лишнюю соль, при необходимости порежьте.

Добавьте капусту на сковороду, приправьте специями, перемешайте.

В конце добавьте мелко нарезанный чеснок. Тушите под крышкой на медленном огне около 45 минут.

Теперь вы знаете, как приготовить капусту быстро и вкусно. Выберите подходящий рецепт и наслаждайтесь домашней едой!

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