Как правильно тушить капусту

- 27.01.2025 17:41

Как легко и вкусно потушить капусту: три простых рецепта

Тушеная капуста — это универсальное блюдо, которое особенно приятно готовить в холодное время года. Она сочетается с мясом, грибами или просто подается как самостоятельное блюдо. Вот три рецепта, которые точно порадуют вас своим вкусом.

Тушеная капуста с мясом
Классический вариант, который сочетает в себе сочность капусты и насыщенный вкус мяса. Для приготовления понадобятся:

500 г капусты;
300 г свинины или говядины;
1 луковица;
1 морковь;
2 помидора;
растительное масло;
специи по вкусу.
Нарежьте мясо небольшими кусочками.
Лук измельчите кубиками, морковь натрите, а помидоры нарежьте дольками.
Обжарьте мясо на сковороде до золотистой корочки.
Добавьте лук, морковь и помидоры, готовьте до мягкости овощей.
Всыпьте нарезанную капусту, добавьте специи и перемешайте.
Тушите под крышкой около 40 минут, периодически помешивая.
Капуста тушеная с грибами
Идеальный вариант для тех, кто предпочитает блюда без мяса. Для этого рецепта нужны:

средний кочан капусты;
200 г шампиньонов;
1 луковица;
2 моркови;
растительное масло;
стакан воды;
специи по вкусу.
Нарежьте капусту соломкой, лук и морковь — кубиками, грибы — на четвертинки или половинки.
В мультиварке включите режим «Жарка», налейте масло и обжарьте лук с морковью до мягкости.
Добавьте грибы и готовьте, пока они не подрумянятся.
Всыпьте капусту, приправьте специями и влейте воду.
Закройте мультиварку и переключите на режим «Тушение». Готовьте до полной мягкости капусты.
Тушеная квашеная капуста
Этот рецепт получается особенно насыщенным и ароматным, стоит попробовать! Для него понадобятся:

500 г квашеной капусты;
500 г свинины или говядины;
2 луковицы;
1 морковь;
2 помидора;
2-3 зубчика чеснока;
растительное масло;
специи.
Нарежьте мясо небольшими кусочками и обжарьте до румяной корочки.
Добавьте натертую морковь и измельченный лук, готовьте до мягкости.
Всыпьте нарезанные помидоры, продолжайте тушить.
Промойте квашеную капусту, чтобы убрать лишнюю соль, при необходимости порежьте.
Добавьте капусту на сковороду, приправьте специями, перемешайте.
В конце добавьте мелко нарезанный чеснок. Тушите под крышкой на медленном огне около 45 минут.
Теперь вы знаете, как приготовить капусту быстро и вкусно. Выберите подходящий рецепт и наслаждайтесь домашней едой!

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