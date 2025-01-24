



Северная Корея успешно испытала стратегическую крылатую ракету - 24.01.2025 18:28

Важной новостью сегодняшнего дня стало сообщение о том, что Северная Корея провела успешные испытания стратегической крылатой ракеты. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), запуск был произведен с целью проверки технических характеристик и боевых возможностей новой ракеты.

Испытания прошли под личным руководством лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета успешно поразила заданную цель в Японском море, преодолев расстояние около 1 500 километров. ЦТАК отмечает, что новая крылатая ракета способна нести ядерный заряд, что значительно повышает оборонный потенциал страны.

Международное сообщество выразило обеспокоенность в связи с очередными ракетными испытаниями Северной Кореи. Представители США, Японии и Южной Кореи осудили действия Пхеньяна, подчеркнув, что они нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности в регионе.

В ответ на критику официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что страна имеет суверенное право на укрепление своей обороноспособности в условиях враждебной политики со стороны США и их союзников. Он подчеркнул, что ракетные испытания направлены исключительно на защиту национальных интересов и не представляют угрозы для соседних государств.

Эксперты отмечают, что успешные испытания стратегической крылатой ракеты свидетельствуют о значительном прогрессе Северной Кореи в области ракетных технологий. Это вызывает серьезные опасения у международного сообщества, поскольку подобные разработки могут дестабилизировать обстановку в регионе и привести к новой гонке вооружений.

В связи с последними событиями Совбез ООН планирует провести экстренное заседание для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. Ожидается, что будут приняты дополнительные меры по сдерживанию ракетной программы КНДР и усилению санкционного давления на Пхеньян.

Между тем, аналитики подчеркивают необходимость возобновления дипломатических усилий для решения северокорейской ядерной проблемы. Они призывают все заинтересованные стороны к диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, отмечая, что дальнейшая эскалация напряженности может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона.

Таким образом, успешные испытания стратегической крылатой ракеты Северной Кореей стали важным событием на международной арене, подчеркнув необходимость скоординированных действий мирового сообщества для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Платиновая Буковина, Черновцы

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