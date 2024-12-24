Как выбрать идеальный подарок на Новый год?- 24.12.2024 21:19
Как выбрать идеальный подарок на Новый год?
Подбор подарка зависит от интересов и характера человека. Для творческих людей подойдут наборы для рукоделия, книги или билеты на мероприятия. Практичные люди оценят полезные вещи: термокружки, органайзеры или бытовую технику.
Детям можно дарить игрушки, образовательные наборы или спортивный инвентарь. Для коллег подойдут нейтральные презенты, такие как канцелярия или подарочные карты. Не забывайте об упаковке и теплых словах, которые сделают подарок особенным.
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