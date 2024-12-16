



Буковинці за добу перерахували 43 тисячі гривень шахраям - 08.01.2025 12:27

Протягом доби двоє людей із Чернівецького та Дністровського районів стали жертвами шахраїв. За неіснуючі товари і послуги вони довірили шахраям гроші у сумі понад 40 тисяч гривень.

Так, учора, 7 січня, до поліції звернувся 64-річний чернівчанин повідомив про те, що невідомий, використовуючи електронно-обчислювальну машину, увійшовши у довіру та виманив у нього майже 36 тисяч гривень.

А 38-річна жителька Сокирян при купівлі швейної машинки переслала псевдопродавцю повну вартість товару - 7 тисяч гривень, після чого невідома особа нині не виходить на зв'язок.

За цими фактами поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться досудові розслідування.

Поліцейські нагадують:

- не передавайте незнайомцям персональні дані (код, паролі, CV-код);

- не перераховуйте та не передавайте гроші незнайомцям;

- здійснюйте оплату лише після отримання товару чи послуги;

- довіряйте лише офіційним сайтам продажу товарів і послуг.

Платинова Буковина, Чернівці

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