



На Буковині судитимуть жінку, яка ножем поранила чоловіка: слідчі поліції завершили розслідування - 03.01.2025 13:18

До 8 років тюрми.

Подія нагадаємо трапилася 14 жовтня в селі Малий Кучурів. Наразі поліцейські зібрали докази протиправних дій буковинки та скерували матеріали провадження до суду для розгляду.

Під час проведення досудового розслідування співробітники відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції встановили, що за місцем проживання між подружжям виникла словесна суперечка. У ході конфлікту 36-річна жінка взяла кухонний ніж і нанесла своєму 39-річному чоловіку декілька ударів у грудну клітку.

Медики госпіталізували потерпілого до лікарні з проникаючими ножовими пораненнями.

Правоохоронці затримали буковинку в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування. Матеріали якого з обвинувальним актом скерували до суду. Жінці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

За скоєне буковинці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Платинова Буковина Чернівці

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