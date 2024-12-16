На Буковині судитимуть жінку, яка ножем поранила чоловіка: слідчі поліції завершили розслідування- 03.01.2025 13:18
До 8 років тюрми.
Подія нагадаємо трапилася 14 жовтня в селі Малий Кучурів. Наразі поліцейські зібрали докази протиправних дій буковинки та скерували матеріали провадження до суду для розгляду.
Під час проведення досудового розслідування співробітники відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції встановили, що за місцем проживання між подружжям виникла словесна суперечка. У ході конфлікту 36-річна жінка взяла кухонний ніж і нанесла своєму 39-річному чоловіку декілька ударів у грудну клітку.
Медики госпіталізували потерпілого до лікарні з проникаючими ножовими пораненнями.
Правоохоронці затримали буковинку в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування. Матеріали якого з обвинувальним актом скерували до суду. Жінці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.
За скоєне буковинці загрожує до восьми років позбавлення волі.
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