На Буковині судитимуть жінку, яка ножем поранила чоловіка: слідчі поліції завершили розслідування

- 03.01.2025 13:18
На Буковині судитимуть жінку, яка ножем поранила чоловіка: слідчі поліції завершили розслідування

До 8 років тюрми.

Подія нагадаємо трапилася 14 жовтня в селі Малий Кучурів. Наразі поліцейські зібрали докази протиправних дій буковинки та скерували матеріали провадження до суду для розгляду.

Під час проведення досудового розслідування співробітники відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції встановили, що за місцем проживання між подружжям виникла словесна суперечка. У ході конфлікту 36-річна жінка взяла кухонний ніж і нанесла своєму 39-річному чоловіку декілька ударів у грудну клітку.

Медики госпіталізували потерпілого до лікарні з проникаючими ножовими пораненнями.

Правоохоронці затримали буковинку в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування. Матеріали якого з обвинувальним актом скерували до суду. Жінці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

За скоєне буковинці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Платинова Буковина Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Буковинці за добу перерахували 43 тисячі гривень шахраям Протягом доби двоє людей із Чернівецького та Дністровського районів стали
- 08.01.2025 12:27
Долгожители мужчины чаще женаты, долгожители женщины одиноки Исследования показывают, что семейное положение оказывает значительное влияние
- 27.12.2024 21:35
Професія професійний водій: відмінні риси та критерії майстерності Професійний водій – це не просто людина з великим досвідом
- 24.12.2024 11:21
Астролог назвав жінок за знаком Зодіаку, яких приваблюють проблемні чоловіки Особисте щастя – важливий елемент добробуту, незалежно від
- 24.12.2024 11:08
Як традиційно святкувати Різдво в Україні Різдвяні традиції в Україні
- 24.12.2024 02:39
У Чернівецькій області жоден медзаклад не прийняв на роботу колишніх керівників МСЕК З 1 січня 2025 року в Україні припиняють функціонування всі медико-соціальні експертні комісі
- 23.12.2024 13:02
Як працюватимемо та відпочиватимемо у січні? Що це означає на практиці?
- 20.12.2024 22:29
Святкувати чи не святкувати? Три ключові питання про свята під час війни Чи варто святкувати?
- 19.12.2024 11:12
Прогноз на 2025 год от Тайного Мага Земли для знака зодиака Стрелец 2025 год для Стрельцов станет временем неожиданных перемен и
- 18.12.2024 19:03
Іран призупинив авіарейси до Сирії до 22 січня Про це заявив голова Організації цивіль
- 16.12.2024 13:12

Всі новини